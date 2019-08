El tercer anillo del Sánchez-Pizjuán podría ser pronto una realidad

El Sevilla pretende tener todo a punto en su casa, ahora que espera visita. Recibirá este viernes al primer huésped de la temporada y los medios oficiales del club han preguntado a José María Cruz por el estado de las obras que se vienen realizando en el estadio.

El director general ha explicado que las modificaciones en la zona de Preferencia no interferirán en la comodidad de los aficionados: "En primer lugar hay que aclarar que el resto de graderíos -Fondo, Gol Norte y Gol Sur- no están afectados por las obras, que la zona exterior no es objeto de las mismas y que en nada afecta a los aficionados. Durante el tiempo en el que se terminen las puertas se podrá acceder de la misma manera, por los mismos tornos. Las obras afectan a zonas que no se van a utilizar los días de partido, al menos de momento".

Además ha afirmado que tampoco influirán en el proyecto de ampliación del campo con un tercer anillo, refiriéndose a "lo económico". "Esta obra estaba presupuestada, está financiada y su coste no pone en peligro ninguna remodelación futura. Hemos entendido que, tras las obras de los años anteriores, ésta era ahora necesaria. El proyecto de futura ampliación del estadio está en marcha y la intención es que podamos tener un primer estudio de ideas en los próximos meses", ha continuado explicando aunque no se atreve a fijar una fecha de finalización ya que "será complicado" conjugar las obras "con seguir disputando partidos mientras tanto". Eso sí, asegura que llevará más de un año.

A pesar de que "nunca se sabe cuándo va a acabar con absoluta certeza" esta obra, Cruz dejó claro que "la idea es que todo lo que tenga relación con los accesos se priorice" y que intentarán terminar algunas zonas "lo antes posible". También se muestra conforme con el ritmo que ha tomado el proyecto: "A estas alturas estamos al nivel que esperábamos estar".

Expuso también el director las razones por las que se han aplazado las intervenciones en las tribunas bajas de ambos goles: "Hay dos aspectos. Uno es que nos gusta ser ambiciosos pero también realistas. No era un problema económico, pero compaginar esta obra con la de las tribunas bajas de Gol Norte y Gol Sur era imposible en el período de verano. El año pasado sufrimos con los plazos, aunque es cierto que empezamos mucho antes la competición. Entendimos que era un riesgo importante, porque las complicaciones siempre surgen conforme avanza la obra. Otro aspecto a sopesar es si hacer una inversión importante para ganar pocos asientos, o hacer algo más ambicioso como es un tercer anillo. Eso no quiere decir que esa reforma no se vaya a hacer si se hace el tercer anillo, pero quizás se lleve a cabo no para ganar capacidad, sino para ganar comodidad".

"Primamos la seguridad, porque días antes de cada partido se paran las obras, se retira el material y se limpia todo Hasta que no acaba el partido no se vuelve a trabajar. El graderío, en su interior, está en obras y lo va a estar durante un tiempo, pero nada más", dijo teniendo en cuenta el inconveniente que supone seguir con las remodelaciones durante la campaña. Quiso lanzar también un mensaje, para transmitir tranquilidad a los sevillistas: "El campo es seguro y accesible, aunque estéticamente no tan bonito, pero las obras van en el ritmo planificado. Se tardarán unos nueve meses más en terminarlas, pero las disfrutaremos cuando estén acabadas y nos meteremos en la siguiente".