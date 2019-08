Castro: "No se escucharán ofertas por Dabbur; no va a salir"

Sevilla, 28 ago (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, descartó este miércoles el traspaso del delantero israelí Munas Dabbur, incorporado este verano al club tras ser fichado en enero del Salzburgo, y dijo que, a pesar de no haber entrado en las dos primeras convocatorias, "no se escucharán ofertas" por él, "no va a salir".

No obstante, tras la consuetudinaria ofrenda floral del plantel sevillista a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis hispalense, Castro declaró a los periodistas que "el mercado está abierto y todo puede ocurrir", incluida la llegada de otro delantero centro que compita por el puesto con Dabbur y con el holandés Luuk de Jong.

A preguntas de los periodistas, el mandatario no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de fichar al ariete hispano-dominicano del Real Madrid Mariano Díaz, que estuvo a punto de llegar al Sevilla hace un año, aunque se decantó por regresar al club madridista tras ser convencido por Julen Lopetegui, a quien agrada sobremanera.

"No hablo de futbolistas que no son nuestros", zanjó al respecto José Castro, que consideró que "es grato" que el extremo derecho procedente de los escalafones inferiores Alejandro Pozo "haya renovado su contrato" con el Sevilla y confirmó que será inscrito como jugador del primer equipo a todos los efectos.

El dirigente sevillista se felicitó por presidir a "uno de los dos equipos que ha ganado los dos partidos" que se llevan de Liga y, aunque admitió que el liderato a estas alturas es anecdótico, opinó que "es mejor llevar seis puntos de seis que otra cosa" y se confesó "ilusionado" con una "plantilla que ha demostrado saber a qué juega".

También recordó que el Sevilla "ya logró durante la pretemporada resultados meritorios ante equipos importantes", pero advirtió de que "el único camino es seguir trabajando con cautela y peleando para lograr los objetivos más ambiciosos posibles", después de haber "hecho un gran esfuerzo" para reconstruir el plantel.