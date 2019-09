Un portero 'Bono', bonito y barato

Se deseaba, por su elevada ficha y su mala relación con gran parte de la grada, pero se estimaba ya, a estas alturas del mercado, que la salida de Sergio Rico (hoy cumple 26 años) iba a resultar imposible... hasta que apareció de súbito un París Saint-Germain que le va a dar un vuelco absoluto a su portería.



Para el poderoso club galo, los honorarios del canterano nervionense son calderilla, pero a Monchi, que no deja de hacer cuentas, le va a hacer rey ahorrárselos. Así, se explica que pueda pagar el traspaso (casi ocho millones de euros) y la ficha (estaba percibiendo 140.000 libras a la semana en el West Ham; casi siete millones por temporada) ed Chicharito Hernández durante las próximas tres temporadas, si bien se entiende que el mexicano cederá para poder, como desea, recalar en Nervión.



Ese esfuerzo, no obstante, apenas le dejará margen de maniobra para encontrar un recambio para Rico. Y si busca un portero bueno, bonito y barato. Es decir, que tenga aún margen de crecimiento, pero que pueda rendir como titular y aceptar ser suplente.



Por ello, las dos primeras opciones son Yacine Bounou 'Bono' (28) y Stole Dimitrievski (25), pese a que están llegando ofrecimientos de todo tipo, como los de Roberto Santamaría (34) o Asier Riesgo (35), ambos libres.



El problema con el internacional marroquí y el internacional macedonio es que sus dueños, el Girona FC y el Rayo Vallecano, piden la cláusula: cinco millones, en el caso de Bono, y seis, en el de Dimitrievski. La idea de sus clubes, eso sí, es que salgan. De hecho, no están jugando, para evitar posibles problemas.



El Sevilla FC, a priori, busca una cesión con opción de compra, por lo que queda tela por cortar en este asunto.





3 - Porteros con más paradas en LaLiga desde la temporada pasada:



167 - Fernando Pacheco

139 - Neto

135 - BONO



