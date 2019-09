Bono: "Será lindo competir con Vaclík"

El último fichaje del Sevilla FC es Yacine Bounou, alias Bono, quien ya ha dejado claro nada más llegar que no se va a conformar con ser suplente de Vaclík, sino que llega para competirle el puesto.

El internacional marroquí ha sido presentado durante la tarde de este 1 de septiembre, junto a Monchi y José Castro, quieres dieron algunas pinceladas sobre un mercado de fichajes largo y con muchísimos movimientos.

"Primero, agradecer al presidente, a Monchi y al club por la confianza. Vengo con mucha ilusión, para seguir en la línea de crecimiento de los últimos años. A competir, a intentar lograr los objetivos y llegar lo más arriba posible", comenzó indicando el cancerbero cedido con el Girona FC, quien, tal y como explicó el director general deportivo, se quedará "hasta 2024", si el Sevilla FC termina ejecutando su opción de compra.

"Vaclík demostró que tiene muy buenas condiciones. Vengo a competir y va a ser una competencia linda. Es un paso importante en mi carrera. Necesitaba un paso así. Es un club mucha exigencia, mucha presión, y eso nos permite también crecer a los jugadores", añadió.

Bono asegura que no le afectará la presión; todo lo contrario: "Necesitaba un desafío así. Yo salí de Marruecos, donde había mucha presión. En el Atlético de Madrid y en Zaragoza también hay presión. En Vitoria no tanto y necesitaba esa presión que nos permite a los futbolistas dar lo mejor".

Habló con Machín: "He hablado con varias personas que han estado aquí y me dicen que es un lugar magnífico. Vine a la ciudad un par de veces para jugar. Los compañeros me dijeron que es una ciudad muy pasional, que se vive el fútbol muy intensamente y es un lujo estar en una ciudad así".

Bono reconoce que "los contactos se dieron al final del mercado", ya que el PSG apareció por sorpresa para llevarse a Sergio Rico. "Vengo a devolver la confianza. Vaclík demostró sus buenas condiciones, para el Sevilla es importante, yo vengo a dar lo mejor de mí y va a ser como dije antes: una competencia muy linda", terminó.

Así explica Monchi su fichaje

"Cuando surge lo de Rico (y el PSG), valoramos que su sustituto fuese español o que conociera el fútbol español. Había 5 ó 6 porteros. Buscamos que entrara en lo económico y que no fuera un compromiso, porque Sergio vuelve el año que viene y no queríamos acumular muchos porteros la próxima temporada. Cuando hablé con Yacine, me expresó su sentimiento y nos decidimos".