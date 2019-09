Monchi da por cerrada la plantilla

"No va a entrar nadie ni va a salir nadie". Así terminaba Monchi su intervención en la presentación de Chicharito Hernández como nuevo jugador del Sevilla. El director deportivo únicamente espera que los reconocimientos médicos de Bono (en Sevilla) y de Kjaer (en Bérgamo) finalicen con éxito para dar por concluida la planificación.

El director deportivo se ha mostrado satisfecho con su trabajo en los últimos tres meses, aunque ha reconocido que le ha faltado algo de fuelle económico al final. "Fui muy agresivo en la idea y en el pensamiento. Creíamos que era lo idóneo. Y tal vez no he sido capaz de generar las situaciones económicas para que se diera todo. A pesar de que era agresivo, no confiaba haber llegado tan lejos. Asumiendo que soy responsable de lo que haya faltado", se sinceraba.

El gaditano revelaba el gran esfuerzo de Chicharito para recalar en Nervión: "Yo cuando hablé con él personalmente, avisé al presidente y al entrenador y les dije que pocas veces he visto a un jugador tan ilusionado con un proyecto. En 30 años nunca he visto a jugador bajarse emolumentos para venir. Él ha hecho un esfuerzo económico y eso es un realidad. Y cuando pienso en frío en casa, digo por qué lo ha hecho, pues porque está ilusionado. 31 años no es mucho. Ahí están Messi, Cristiano, Benzemá.... La ilusión le quita años. A Chicharito lo he visto hace muchos años y siempre ha sido inalcanzable. ¿Qué puede aportar? Pues tener una plantilla con Munir, Dabbur, De Jong y Chicharito como delanteros, el entrenador decidirá y tendrá capacidad para lo que crea conveniente. En el área define, es rápido, tiene calidad. Yo estoy contento. Es un perfil que de cara a afrontar lo que viene por delante, que es mucho, aunque hay jugadores que no han entrado de momento, luego vamos a jugar domingos y jueves, y todos tendrán su oportunidad".

También ha tenido que responder a varias preguntas sobre Dabbur. "Dabbur se ha ido el sábado con la selección. Me gusta estar cerca de todos los jugadores, incluso los que no juegan. Munas (Dabbur), Pozo, Sergi... el míster hizo una metáfora muy buena: tiene que estar preparado para cuando suene el despertador, para aprovechar su oportunidad. Van 18 convocados y no van otros. Estoy convencido de que con tiempo todos tendrán su oportunidad. Yo cuando leo, conspiraciones, que si no ha venido... absolutamente nada, es exclusivamente deportivo", señaló Monchi.

En sus primeras palabras, el dirigente quiso hacer una reflexión sobre el día del cierre del mercado: "Hago llamamiento para que todos los estamentos del fútbol español hagamos reflexión, y si es lógico que después de tres jornadas estemos aún viendo si llega otro más. Me gustaría que nos replanteemos que, como la liga inglesa, tres días antes cerraron el mercado. Ayer hablando con jugadores que estamos jugando. Debemos reflexionar. No lo tenía preparado, pero a raiz de tu pregunta decir que Bono está pasando las pruebas médicas y en breve será público y ahí terminaría la planificación. Tres meses de trabajo intenso".

Por su parte, José Castro ha destacado que ha sido un verano movido. "Monchi no para. Era un año complicado y se ha hecho el esfuerzo económico necesario, y algo más. Con el portero que también se ha fichado. El fútbol es lo primero y debemos tener la mejor plantilla conforme a los ingresos que tenemos. Es de los años que tengo más ilusión para intentar conseguir logros importantes".