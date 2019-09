La resistencia se parapeta en el '11'

La plantilla del Sevilla ha experimentado este verano una profunda remodelación que se está completando en los últimos días de mercado y que ha reducido drásticamente la presencia de futbolistas que militaba en Nervión la temporada anterior.

Monchi ha realizado una importante criba que, a falta de más salidas, ha dejado en diez los supervivientes del proyecto pasado, poblando el vestuario con numerosas caras nuevas, un total de 13 con las llegadas de Chicharito y el meta Bono.

Obviamente, esta revolución ha repercutido sobre el once, pero quizás menos de lo que se puede imaginar si se contempla las estadísticas de participación en los tres primeros partidos. De hecho, un alto índice de los efectivos que han seguido en el Sánchez-Pizjuán se han quedado para ser protagonistas, pues hasta cinco de los diez 'veteranos' se han instalado en el once inicial de Lopetegui. Dentro de esa decena Sergi Gómez y Kjaer son descartes, aunque el catalán no se moverá, por lo que sólo tres más compiten realmente por un puesto.

De esta forma, tres de los 'supervivientes' se encuentran entre los cinco que han completado los tres encuentros disputados hasta el momento, casos del meta Vaclik, que ahora tendrá la competencia de Bono, Jesús Navas, intocable en la banda derecha y sin una amenaza específica en su posición, y Carriço, que se ha ganado la confianza de Lopetegui y sienta por el momento en el banquillo a Koundé, uno de los fichajes más caros de la historia sevillista.

A este trío hay que sumarle un jugador que ha firmado un pleno de titularidades de manera sorprendente, ya que ni siquiera se esperaba que permaneciera en la plantilla. Y es que Nolito partía como descarte, pero en pretemporada convenció al técnico, quien, por el momento, le la alineado de inicio en todos los duelos. Sustituido en la segunda parte ante el Celta de Vigo, el sanluqueño ha disputado 259 minutos, copando por ahora el costado zurdo por delante de Munir, Bryan Gil o Rony Lopes.

El quinto de esta lista se mantiene como un baluarte del equipo con Lopetegui, aunque su ausencia en el primer partido por sanción arrastrada propicia que sea el undécimo futbolista con más minutos. Se trata de Banega, indiscutible en el centro del campo pese a la llegada de Óliver Torres.

Munir, Escudero y Franco Vázquez están siendo menos protagonistas pero entran en todas las convocatorias.