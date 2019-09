¿Cuánto se ha bajado el sueldo Chicharito?

"Nunca he visto a un jugador rebajarse tanto sus condiciones económicas como ha hecho Javier para venir aquí", comentó Monchi durante la presentación de Chicharito (31), para dejar patente que el mexicano, ni mucho menos, ha llegado para retirarse, sino todo lo contrario. "La primera vez que hablé con él, llamé al presidente y al entrenador y les dije que pocas veces había hablado con un jugador que había demostrado tanta ilusión por un proyecto. Él ha hecho un esfuerzo muy importante y en frío tienes que pensar que es porque tiene muchas ganas de venir al Sevilla", apostilló, contra los incrédulos.

Y es que, efectivamente, la llegada del ya ex jugador del West Ham no hubiese sido posible sin que el futbolista cediese en ese aspecto, pues su salario en la Premier League era de 145.000 libras a la semana. O, lo que es lo mismo, unos 7,6 millones de euros netos por temporada. En Nervión no hay ningún jugador que ni siquiera llegue a la mitad.

La pregunta es: ¿a cuánto ha renunciado el '14' para tratar de relanzar su carrera en Nervión? Según la prensa inglesa, Chicharito percibirá en el Sevilla 90.000 libras menos a la semana. Es decir, cerca de tres millones de euros por campaña. Además, se especifica que recibiría algo más de 500.000 si el cuadro de Lopetegui se clasifica para la próxima Liga de Campeones.

Se trata, no obstante, de cifras oficiosas, pues no son datos que quiera revelar ni el agente del futbolista ni el club hispalense.