Nolito: "Estaba más fuera que dentro"

La situación de Nolito ha cambiado radicalmente durante este verano. El futbolista ha pasado de descarte a titular a base de goles y buenas actuaciones con las que ha convencido a Lopetegui. Por ello, el de Sanlúcar está "feliz y contento", tal y como comentó en 'El Pelotazo' de Canal Sur.

El extremo explicó que sabe "desde hace 25 días o un mes" que se queda. "La verdad es que estaba fuera, ahora dentro... Sinceramente, sí estaba más fuera, pero las cosas son como son. He tenido la suerte de jugar los tres partidos, me queda un año de contrato y lo que tenga que pasar, pasará. Estoy jugando y feliz de haberme quedado", añadió.

El ex del City se ha salvado de una revolución que se ha llevado a media plantilla por delante. "Esta plantilla es muy buena y podemos hacer grandes cosas, pero hoy en día hay mucha competencia. El Granada le mete 0-3 al Espanyol, Osasuna le empata al Barça... Nosotros hicimos un primer tiempo muy bueno ante el Celta, ellos llegan una vez y marcan. Tenemos buena plantilla en todos los aspectos. De físico estamos bien, pero en el fútbol a la pelota se juega por el suelo. Hay seis o siete nuevos. Juegan de la temporada pasada Carriço, Navas, Éver, pero luego tenemos un pivote nuevo, un central nuevo, un carrilero nuevo... Conseguir 7 puntos de 9 es muy bueno. Cada vez cuesta ganar más. Tenemos que competir contra todos los equipos", indicó el futbolista nervionense.

La llegada de Lopetegui ha sido clave para el atacante. "El año pasado jugué poco y no de extremo. Jugué hasta de lateral, de mediocentro... Uno lo que quiere es tener la confianza del míster y ahora confía en mí. He jugado dos partidos noventa minutos y en el otro ochenta. Intentaremos aportar lo máximo. Antes no jugaba y si lo hacía, diez minutos. Milagros no puedo hacer. Se dice que se juega como se entrena... Mentira. Tienes que entrenar bien pero como no tengas la confianza del entrenador... El ritmo te lo da jugar. He estado en la selección con Lopetegui. Venía de una lesión. De diciembre a final de temporada jugué diez o quince minutos. Entreno para estar bien y se percibe cuando un entrenador cuenta contigo y cuando no, y ahora tengo esa confianza porque me lo ha demostrado. Quiero jugar y disfrutar", indicó.

También contó cómo recibió la llamada del Sevilla cuando estaba en el City. "Casi parto el boli para firmar", subrayó. "Hay que ser fuerte mentalmente para jugar en Primera. El Sevilla es una plaza difícil pero cuando metes goles te llevan en volandas. Desde los 15 años me han dicho de todo en todos los campos", concluyó el extremo blanquirrojo.