El secreto de la eterna juventud de Jesús Navas

Decían algunos aficionados, cuando el Sevilla FC trataba de ficharle, una vez que había acabado su contrato con el Manchester City, que segundas partes "nunca fueron buenas" y que estaba ya "viejo", que volvía "para retirarse". Estaban hablando de Jesús Navas, sí, incomprensiblemente.

El palaciego, a sus 33 años, no sólo es tan titular y tan fiable en el Sevilla que Monchi ni le ha buscado recambio, sino que también es protagonista en la selección española, por delante del madridista Dani Carvajal.

Tras completar una magnífica actuación ante Rumanía, el palaciego pasó por los micrófonos de Onda Cero para explicar el porqué de su eterna juventud: "Es porque tengo la misma ilusión del primer día. Las ganas de estar aquí, de disfrutar, de seguir consiguiendo cosas importantes... Eso es lo primordial. Me encuentro muy a gusto, disfrutando de la selección. Para mí es lo máximo. Me encanta jugar al fútbol. He vivido cosas importantes y tengo ganas de revivirlas. ¿Carvajal? Todos estamos aportando".

Respecto al partido y el debut de Robert Moreno, destacó que Rumanía "pone las cosas difíciles". "El equipo ha peleado y ha sabido sufrir hasta el final. No es fácil ganar aquí. Pudimos hacer algún gol más. El míster está con muchas ganas, con la máxima ilusión y es lo que nos transmite", terminó.