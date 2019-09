Arana: "Estaba como loco por jugar"

Guilherme Arana ha recobrado la sonrisa en el Atalanta tras un año y medio de sinsabores en Nervión. Nada más llegar, debutó ante el Torino, y en la madrugada de ayer partió como titular y jugó los 90 minutos con la sub 23 de Brasil en el amistoso ante Colombia, donde jugó el meta del filial sevillista Lucho García, que sirvió de preparación para el Preolímpico y se saldó con un 2-0 para la 'Canarinha'.

"Ahora estoy dando un giro en un nuevo club. Con la pequeña experiencia que tuve, creo que me adaptaré mejor. Fui muy bien recibido por toda la gente y ahora estoy disfrutando el momento para volver a la cima", señaló el lateral zurdo tras el partido, recordando también por qué no triunfo en el Sevilla.

"Es verdad que la filosofía allí es diferente, pero no por eso dejé nunca de trabajar. Cuando me acostaba en la cama me preguntaba por qué. Hablaba con mi familia, que tampoco lo entendía. Eso fue bueno porque crecí mucho como persona y mi padre siempre me decía que todo jugador pasa por ese momento", confesó el ex del Corinthians, que prefirió quedarse con lo positivo de su experiencia en el conjunto nervionense, al que deberá volver si el Atalanta no ejecuta la opción de compra de 8 millones.

"El comienzo en el Sevilla fue muy difícil, por mucho que la familia estuviera conmigo. Su filosofía de juego es diferente, la forma en que entrenan... Valoran mucho el defender. En los primeros meses tuve esa dificultad, pero luego estaba perfeccionando y jugando el fútbol que me llevó allí", añadió el defensor, que necesitaba un cambio de aires: "Caí en la desesperación porque tengo 22 años y quería jugar. Estaba loco por jugar y no iba a hacerlo allí. Esperaba cosas y sabía que algo iba a aparecer. No se dio lo del Corinthians y llegó el Atalanta, que es un gran club; allí me siento bien y feliz".