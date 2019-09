'Hulk' aspira a la selección

Desde que aterrizó en Sevilla, Diego Carlos llamó la atención por su físico, el cual no duda en utilizar cuando es necesario. Así lo demostró en su debut oficial ante el Espanyol.

Una imagen suya protegiendo un balón en el córner se hizo viral y provocó un sinfín de memes por parte de los aficionados, que ya le llaman 'Hulk'. Un hecho que el jugador se toma con humor, aunque le resta importancia.

"Realmente, fue un lance que exigía mucha fuerza y que gustó a la afición. Hicieron memes en los que reemplazaron la pelota por una caja de cervezas, otra en la que protegía un trofeo... Desde la base, siempre he sido un poco más fuerte que mis compañeros, pero ni siquiera me gusta el gimnasio. Prefiero hacer sólo trabajo funcional para no perder velocidad", ha declarado el central en su país.

Llegar al Sevilla desde el Nantes supone un gran paso en su carrera, pero Diego Carlos no se conforma: "Para mí, es una oportunidad única. He estado escalando paso a paso. Estoy muy feliz, pero este no es el final todavía. Tengo objetivos más altos que alcanzar. Quiero vestir la camiseta de la selección".

A sus 26 años, el de Barra Bonita cree que la edad no debe ser un impedimento, alimentando su esperanza la anunciada renovación del núcleo de la 'Canarinha', que ha hecho estrenarse en la última lista, por ejemplo, al también central Samir Santos, de 24 años: "Todo es cuestión de tiempo. Nunca he tenido prisa por llegar a la cima. Estoy muy contento con el ritmo de mi evolución. Estoy feliz por la convocatoria de Samir. Es un buen jugador, que está bien en la liga italiana (Udinese)".