Vaclik no teme la llegada de Bono: "Siempre habrá competencia"

Vaclik no teme la competencia de Bono. UESyndication.

El sevillista Tomas Vaclik afronta este sábado el primero de sus compromisos internacionales con la República Checa, ante Kosovo a las 18:00 horas, y el martes jugará frente a Montenegro (20:45 horas).

Desde la concentración de la selección checa, el guardameta nervionense ha admitido sentir la confianza del Sevilla en sus cualidades y que prueba de ello ha sido cómo se han movido en la portería en el mercado de verano: "Creo que tengo confianza del club, si quisieran un nuevo número uno, lo traerían al comienzo del mercado de fichajes para quedarse con el equipo todo el tiempo posible y completar los entrenamientos".

Sin embargo, el checo no quiere dormirse en los laureles y avisa que todo dependerá del rendimiento: "Me siento seguro, pero ahora se trata de rendimiento y no de cómo paraba el año pasado. Ahora manda el aquí y ahora. Si soy capaz de hacerlo cada fin de semana, mantendré el puesto", dijo el portero con respecto a la llegada de Bono en declaraciones al medio Ceske Noviny.

Y es que Vaclik sabe que estando en el Sevilla, nunca tendrá el puesto asegurado, pues la competencia es muy alta en todas las posiciones: "Uno se pregunta qué puede pasar... El Sevilla es un gran club en el que hay que estar preparado para todo. Mientras esté allí, siempre habrá competencia".

En cuanto al regreso de Monchi, el cancerbero checho ha comentó: "Monchi lo hace a su manera, como lo hizo cuando fue a Roma. (Patrik) Schick también fue parte de eso. En Sevilla, tiene la palabra de que cuando dice que las mesas cambian, cambian. "Es uno de los directores deportivos más exitosos del mundo".

Sobre el comienzo en LaLiga, donde han ganado dos partidos y empatado uno, el sevillista ha analizado: "Si alguien nos dijera antes del comienzo que después de dos partidos fuera y tres en total tendríamos siete puntos, todos lo tomaríamos. Siento que jugamos juntos, pero podemos mejorar mucho. El año pasado tuve la sensación de que cuando comenzamos, no había mucho que tocar y que sería muy difícil mantenerlo durante todo el año. Ahora notamos el cambio", finalizó.