De Jong: "El Sevilla es un reto para mí, toda una oportunidad"

Profesional. Esa es la palabra que, quizá, mejor define a un Luuk de Jong que afronta su nuevo reto en España como un novato, a pesar de que sus 29 años y su consabido idilio con el gol en Holanda demuestren su experiencia en estas lides. Tras arribar a LaLiga con la vitola de máximo goleador de la Eredivisie el curso pasado, consiguiendo 28 goles con el PSV, ahora sueña con estrenarse como sevillista, algo que por el momento se le resiste. Pese a ello, el delantero no desfallece en su deseo y sabe que el gol llegará más pronto que tarde si sigue trabajando bien. Su envergadura y estilo, poco habituales en los últimos años en Nervión, imponen un nuevo paradigma futbolístico en la vanguardia sevillista, algo que no le asusta, a pesar de que es consciente de que tiene la difícil tarea de hacer olvidar a un futbolista como Wissam Ben Yedder, quien, pese a ser mucho más menudo que él, ha dejado huella en el Sánchez-Pizjuán. Y así, en el gimnasio de la ciudad deportiva y bajo un inmenso cartel que dice 'Nunca te rindas', Luuk de Jong va desgranando sus ilusiones y su mayor ambición: "Ganar un título".

- ¿Cómo ha vivido su adaptación a un nuevo país, como España, y una nueva competición, como LaLiga?

- Mi adaptación al equipo está siendo realmente buena. La gente del club y los compañeros me lo están haciendo fácil tanto en el campo como a nivel de club, a la hora de conocer la ciudad, de buscar casa o de moverme por ella. Era cierto eso de que hace mucho calor en Sevilla y que es prácticamente imposible salir a pasear por la calle a media tarde. Pero estoy muy feliz de estar aquí. Es una ciudad muy bonita para hacer turismo y solo pienso en que llegue el próximo partido.

- ¿Ha notado muchas diferencias entre la Eredivisie y LaLiga?

- Hay pequeñas diferencias entre el fútbol de Holanda y LaLiga, por supuesto. El fútbol aquí es de mentalidad más abierta y no tanto de ataque-defensa como en Holanda. Aquí estamos más tiempo intentando controlar la pelota y dominando al oponente durante mucho más tiempo. Se juega con inteligencia y, por lo general, la mayoría de los equipos son bastante buenos. Hay más clubes 'top' que en la liga holandesa y se juega más rápido. En definitiva, es una experiencia muy bonita para mí y espero poder demostrar lo mejor de mí con el Sevilla FC.

- ¿Por qué se decidió por el Sevilla FC?

- Era una magnífica oportunidad para mí y no me lo pensé. Al inicio, cuando todo con el Sevilla estaba 'ok', hablé con el míster, con Lopetegui, y esa conversación fue realmente importante para mí. Yo supe que iba a un magnífico club y a una gran competición como LaLiga. Tras cinco años jugando en una misma liga y cumpliendo objetivos, pensaba que era el momento de progresar y ésta era una magnífica oportunidad para mí. Espero poder demostrar todas mis cualidades.

- No le faltaron ofertas, algunas de mucho más caché en lo económico.

- Llegaron muchas ofertas, es cierto. Pero lo tuve claro con el Sevilla. Hubo interés de ligas exóticas, de Suramérica, de México, de Rusia, de China... Pero mi elección estaba tomada. Era el Sevilla, por el club, por el estadio, por su ambiente, por la competición... Es una de las mejores opciones de Europa, era un reto para mí. No podría parar de encontrar razones para explicar que la mejor opción para mí era fichar por el Sevilla FC.

- Tres partidos: dos victorias y un empate. ¿Imaginaba un inicio tan positivo?

- No, para nada. Imaginaba que iba a ser algo muy difícil. Yo había visto que había buenos equipos en LaLiga, sabía que jugábamos dos partidos seguidos a domicilio, lejos de casa... Y eso es muy duro para cualquier equipo. Yo deseaba que este inicio pudiera resultar así, pero sabía que no es sencillo. El equipo, en cambio, ha sabido manejar las victorias y ha trabajando duro y bien para conseguirlo.

- Se está viendo a un Sevilla FC muy compacto en este inicio. ¿Cuál es el secreto?

- ¿El secreto? (Sonríe). Es difícil responder esto. Hay muchos jugadores nuevos y es importante que ellos se conozcan bien entre sí, pero no tienes mucho tiempo durante la pretemporada, por lo que no es fácil. Yo creo que la clave es que los jugadores tengan la intención de trabajar duro por conseguirlo y evolucionar rápidamente todos juntos de una manera compacta. En definitiva, es trabajar todos con una mentalidad de equipo para conseguirlo. Cada futbolista es diferente. Por lo general somos gente fuerte, con mentalidad de líderes, pero cada uno con sus cualidades. Todo eso unido ha posibilitado que seamos un equipo compacto hoy día.

- ¿Qué compañero de equipo le ha sorprendido más?

- Dame un segundo que lo piense... Hay muy buenos jugadores en este equipo, pero quizá Jesús Navas. Con su edad, corre arriba y abajo constantemente, trabaja muy duro y parece que nunca está cansado. Pero como te he dicho, todos los jugadores que componen la plantilla son de primer nivel mundial, incluso los más jóvenes, que vienen del segundo equipo, son muy buenos y tienen grandes cualidades.

- ¿Qué le pide Lopetegui?

- Sabe qué tipo de futbolista soy. Me siento cómodo en el área rival, jugando con los defensas rivales, y me pide que haga eso, lo que sé hacer. Que gane balones, que me imponga en el cruce, a parte de ayudar al equipo y, si es posible, que haga goles. Yo sé que soy un tipo de delantero poco habitual en el Sevilla FC, y quizá también en LaLiga. Pero es el plan que tiene el míster para su formación, para su dibujo arriba. Para mí es perfecto jugar en un 4-3-3 en el que los alas cuelguen balones al delantero. ¿Que es poco usual aquí? Cierto, el año pasado estaba aquí Ben Yedder, otro tipo de delantero que hizo muchos goles. Quizá se hayan llevado una sorpresa conmigo, que soy otro tipo de delantero, que crea dificultades en el área con balones en largo.

- ¿Piensa que el Sevilla FC está obligado a luchar por los puestos altos de LaLiga, tras haber sufrido tantos cambios?

- Es realmente pronto, solo llevamos tres partidos de liga. Es demasiado pronto para pensar en ello, pero nunca debemos dejar de buscarlo. En el fútbol nunca debes pensar a largo plazo. Además hay grandes clubes como Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, que no nos lo pondrán fácil. Pero en la plantilla hay mucha calidad, grandes jugadores y debemos luchar por todo lo que esté en nuestra mano, pero sin olvidar que el objetivo principal es pensar en lo inmediato y en hacer un buen partido. Ya luego se verá qué ocurre y si es posible luchar por las principales posiciones.

- ¿Cuál debe ser el objetivo del club este año? ¿Se debe pensar en luchar por un título?

- Creo que en España hay tres grandes equipos que están por encima del resto, y que acabar cuartos debería ser ya calificada como una gran temporada. Si puede ser más arriba, pues mejor. También hay que competir en tres competiciones e intentar hacer un buen papel en Europa y en Copa. Yo creo que podemos llegar lejos, aunque eso lo dirá el calendario. Por supuesto que debemos pensar por luchar por un titulo, especialmente la Europa League o la Copa, la liga quizá es más complicada. Pero tampoco creo que deba ser un objetivo, sino una ambición del equipo. Y este equipo tiene ambición por llegar lo más lejos posible. Son muchos partidos y depende de todo. Si tienes buenas sensaciones en la fase de grupos... Lo más importante es tener ambición por conseguirlo.