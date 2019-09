Lopetegui: "No ponemos límites ni metas a nuestra ambición"

El técnico del Sevilla repasa la actualidad: Chicharito, Dabbur, Nolito, el objetivo, Monchi, el Betis...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha hecho un extenso análisis de la actualidad de su equipo horas antes de retomar los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante el Alavés. Del duelo de Mendizorroza y mucho más ha hablado el míster sevillistas en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

Arranque de Liga fenomenal, con el Sevilla incluso como Líder. ¿Argumentos para estar contentos?: "La verdad es que hemos arrancada bien la temporada. Sólo es el arranque. Haciendo símil de una maratón de 38 kilómetros, hemos completado sólo tres y queda todo. Hay que darle la importancia que tiene, pero es una referencia para saber cuál es el camino que tenemos que seguir: la insistencia, el trabajo, la constancia, darle importancia al colectivo y al equipo, y poco a poco querer mejorar en todos los aspectos. Todos los equipos tenemos un margen de mejora muy grande y nosotros no somos una excepción. Trataremos de que así sea. Afrontaremos ya a partir de la semana que viene el jugar jueves y domingos hasta Navidad. Eso va a se una prueba importante para el colectivo, para el equipo, y tenemos que estar preparados".

Una gran trayectoria en fútbol, como portero y como entrenador. Sevilla se presenta como una oportunidad. ¿Qué ha cambiado desde aquel primer Julen como entrenador y a su forma de concebir el fútbol?: "En todas las profesiones desde los inicios de uno a la evolución posterior, en base a las experiencias y alos años, lógicamente uno va cambiando, va perfilando y matizando cosas. Va implementando experiencias y va utilizando la experiencia en pos del siguiente reto. En este caso el reto es magnífico. El Sevilla es un equipo histórico, que sólo por su historia merece la pena reconocerlo como uno de los equipos grandes de la liga española, y he tenido la fortuna de ser designado para encabezar este reto deportivo. Es un placer y estoy aquí con toda la ilusión del mundo tratando de hacer lo que debemos los entrenadores, sacar el máximo provecho a los jugadores que tenemos y ofrecer un rendimiento óptimo".

¿Contento con el cierre del mercado? 13 fichajes y 17 bajas: "Sin duda ha sido un verano movido para todos, sobre todo para Monchi. Ha habido muchas salidas y muchas entradas. Algunos jugadores han rendido a un nivel excelente, pero han salido por diferentes circunstancias. El club con una gran celeridad ha tratado de buscar soluciones en el mercado y de que tengamos cuanto antes tengamos el mayor número posible de jugadores jugadores. Afortunadamente ya se ha cerrado. Y digo afortunadamente porque lleva razón Monchi en que hay un puntito, hay una grieta, cuando los equipos han empezado a compitir y está aún el mercado abierto. No es algo sano ni es bueno, ni para los entrenadores, ni para los clubes, ni para el propio fútbol en sí. Espero que eso se solucione. Afortunadamente se ha cerrado ya el mercado y nos centramos en los jugadores que tenemos en nuestras plantillas y ya toca hablar de fútbol, de trabajar, del partido que viene y ya afortunadamente el mercado queda a un lado".

¿El objetivo del Sevilla y de Julen cuál es tras pasar lo que ocurrió con la selección? Está acostumbrado a convivir con la presión de la selección o del Madrid: "Los entrenadores una parte de nuestra profesión es convivir con la ilusión, la ambición de los clubes, y la presión que conlleva. Hay que asumirla con naturalidad y con deportividad, tiene que ser así. Uno se centra en ejercer la profesión de la mejor manera posible, en trabajar de la mejor forma más correcta para buscar esos objetivos deportivos y en optimizar al equipo y a los jugadores. Todos tenemos muchísima ambición, mucha ambición y muchas ganas porque el Sevilla esté lo más alto posible, para que podamos dar muchas alegrías a nuestra afición".

¿La idea es jugar con la intensidad del último partido aunque no llegue el gol?: "En fútbol el gol siempre es lo más complejo. Entendemos que la mejor manera de llegar al gol es estando las más veces posible cerca de la portería contraria y que el rival esté lo más lejos posible de la nuestra. El equipo tiene una buena mentalidad, mucha intensidad. Los jugadores transmiten un compromiso colectivo muy grande, y es lo que tiene que seguir existiendo. Y a partir de ahí van a venir las dificultades. Todos los equipos tienen buenas plantillas, buenos entrenadores y cada partido va a ser una conquista. Cada semana es una oportunidad para conseguir los tres puntos, o en otras competiciones otros objetivos, pero esa va a ser nuestra mentalidad. Centrarnos en el día a día, en mejorar cada día nuestra respuesta y no dejar de ser ambicioso. Pero sabiendo que eso te lo da el día a día".

¿Objetivo prioritario es la Champions?: "Nosotros no ponemos límites ni metas a nuestra ambición, pero hablar a largo plazo no sirve de anda. Para que esa ambición tenga respuesta, tanto yo como nuestra plantilla sabemos que el único camino es trabajar día a día. Cuando vengan los días malos hay que levantarnos al día siguiente con la energía y la fuerza suficientes para dar la vuelta a la situación; y cuando vengan los días buenos, hay que saber que lo has hecho no te sirve para nada. Ese es el trabajo de un equipo profesional y de una plantilla ambiciosa, y trataremos de que sea así".

El calendario va a ser duro: "La palabra equipo tiene más fuerza que nunca cuando aparecen las competiciones y está tan comprimido el calendario. El despertador va a sonar para todos y ahí es donde trataremos de sacar el juego máximo a toda la plantilla, pero pensando siempre en el objetivo a corto plazo, el próximo entrenamiento y el próximo partido".

¿Barça, Madrid, Atlético de Madrid y después Valencia o Sevilla?: "La manera de fomentar nuestra ambición no es fijarnos en eso. En Primera división, en el nivel que existe, las distancias son muy cortas, cualquier equipo puede ganar a cualquier otro, y lo que debemos de marcar es una línea competitiva muy alta y muy fiable en todos los partidos".

¿Qué tal su debut en el Sánchez-Pizjuán?: "Maravilloso. Ya lo sufrí como rival y ahora tengo la suerte de disfrutarlo como entrenador del equipo local. Disfrutar de la afición, del himno del Arrebato y ese ambiente que se genera en el Sánchez-Pizjuán es algo único. Y es algo que nos tiene que ayudar en los momentos de dificultad y de dudas, que siempre van a existir en una temporada. Contar con esa energía extra, ese joker (comodín) tan importante que juega el papel de la afición va a ser definitivo para que podamos apoyarnos en ellos y para poder tirar para adelante. Uno de los mejores fichajes del Sevilla siempre va a ser su afición. Tenemos que mantenerla en ese nivel de energía y tenemos que alimentar esa ilusión haciendo buenos partidos".

¿Del Betis mejor no decir nada?: "Yo sí puedo decir cosas del Betis. Tengo un gran respeto por una entidad histórica. El pique es normal cuando lleguen los derbis. Se hablará mucho cuando lleguen esos partidos, como tiene que ser. Pero también me ha llamado mucho la atención, y no es algo muy habitual, y es que cuando han existido las desgracias últimas en el seno del fútbol sevillano, esa sensación de esa unión de los dos clubes está por encima de cualquier circunstancia. Evidentemente no seré yo quien venga a romper esas cosas. Eso hay que ponerlo en valor. La rivalidad no es sólo hablar mal del rival. Es estar unidos en esos momentos difíciles, sabiendo que cuando lleguen esos partidos cada uno va a tirar a donde tiene que tirar".

Igualmente, el fútbol español se ha volcado con Luis Enrique: "He sentido lo que cualquier ser humano o padre que se pone en su piel. Creo que es lo peor por lo que puede pasar cualquier persona en esta vida. Transmitir todo mi cariño y mi energía para que tanto él, como su mujer y los hijos que tienen, se guíen por esa estrella que, como él decía, va a estar guiando a su familia. Ojalá sean capaces si no de superar, de convivir con esa situación de la mejor manera posible. Lamentar profundamente la desgracia y desearle lo mejor a él y a su familia".

¿Qué le ha dicho Nolito para que se haya convertido en indiscutible?: "Nolito ha sido titular, indiscutible no hay nadie, ni el que te habla. Sí es cierto que ha hecho lo que tiene que hacer, entrenar bien y convencer con su trabajo al cuerpo técnico para ser titular. La competencia es alta y estaremos atentos al rendimiento de todos".

¿Cuándo va a sonar el despertador de Dabbur?: "El despertador suena cuando suena, pero el tiempo es una temporada entera. Llevamos sólo tres jornadas y no solo no ha sonado para él. Hay otros jugadores que tampoco han participado. Lo que quiero decir con esta frase es que hay que estar preparado para cuando suene y llegue la oportunidad de jugar".

¿Tendrá por tanto Dabbur sus oportunidades y sumará goles?: "Es un jugador de nuestra plantilla con el que estamos contentos. Tiene que seguir trabajando para aprovechar su oportunidad cuando le llegue. Hasta ahora hemos considerado que había otros compañeros que nos podían ayudar más, pero es un profesional excelente, trabaja fenomenalmente. Es un chico fantástico y seguro que va a seguir trabajando para que su entrenador le dé la oportunidad que tanto merece".

¿Chicharito es petición suya o el club le ofrece esa posibilidad?: "Tanto el club como yo pensábamos que necesitábamos un jugador más. La temporada es muy larga y vamos a necesitar de amplitud de plantilla porque vamos a jugar domingos y jueves sin parar hasta Navidades. De las opciones que había nos pareció interesante. El club trabajó bien, él mostró un gran interés en venir al Sevilla y esperemos que se adapte. Aún no ha podido entrenar porque ha coincidido con el parón de selección y los que se van a México son los que más tarde llegan. Esperemos que se adapte a lo que les pedimos a los delanteros y que nos pueda ayudar".

Monchi comentó que le ha faltado algo a la plantilla. ¿Es muestra de su autoexigencia?: "Monchi mostró la autoexigencia que tiene, que es ilimitada y se quiere superar más y buscar lo mejor para el equipo. Los entrenadores también somos inconformistas, queremos que nuestros equipos jueguen mejor, pero creo que las cosas están bien hechas".

Su fichaje no fue bien encajado por la afición, pero Monchi le ha firmado 3 años: "Monchi me habló del proyecto, de su idea futbolística, de lo que quería de un entrenador y yo le transmití en esa conversación larga lo que yo quería. Los dos estábamos encantados y se dio esa posibilidad. Yo he sentido el cariño de la gente y la ilusión de los sevillistas. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que el cariño siga creciendo, para que el equipo juegue bien y tenga buenos resultados. Esperemos que sea así".

¿Le ha ayudado lo vivido con la selección?: "Las experiencias siempre son positivas. Hubo momentos complejos, bonitos y menos bonitos. Uno tiene que aprender de esas experiencias y hay que sacar lo positivo de ellas para tirar para adelante, no hay otra manera".

¿Se va a ver el mismo Sevilla dentro y fuera de casa, o va cambiar la forma?: "Tratamos de que el equipo tenga la personalidad y juguemos en cada momento según lo que requiera el partido. Intentamos tener más la pelota que los rivales, pero no soy un obseso. También hay rivales diferentes y en cada partido hay matices. Nuestra idea es parecida dentro y fuera, pero también depende del rival y de los partidos".

¿Quiere un Sevilla con un nivel de agresividad e intensidad alto?: "Queremos un ritmo alto en todos los sentidos del juego, a veces lo conseguiremos y otras no. El rival también te busca las cosquillas y soluciones. Nosotros queremos dominar todos los aspectos del juego y nunca hay un límite de mejora. Pero debemos entender todas las facetas del juego y mejorar".

¿Le preocupa la hora del partido ante el Alavés, las dos de la tarde?: "Tenemos que jugar en los contextos que se den y jugar con 38 grados o con menos tres. La época dura es en el inicio de la temporada. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias".

¿Qué le queda a ese traje de lo que está dibujando el entrenador?: "Nos queda ser capaces de sacar lo mejor de cada jugador. Yo espero mucho de Nolito, de Banega, de jugadores a los que su entrenador les va a exigir mucho porque creo que nos lo pueden dar. Espero que luchen a nivel interno para que así sea".

¿La seña de identidad es evitar que le generen ocasiones claras de gol?: "Los entrenadores queremos atacar muchas veces y que no te ataquen. Eso requiere mucho trabajo, ambición y decisión. Hemos concedido pocas ocasiones, eso es cierto. El Celta nos marcó en la única ocasión que tuvo y eso nos molestó mucho. Queremos ser competitivos y equilibrados para atacar mucho y que nos ataquen poco".

¿La salida de Rico y la llegada de Bono como lo valora?: "El mercado le ha dado una opción muy buena a Sergio Rico, que se ha marchado al Paris Sant Germain. El club se ha movido rápido y hemos encontrado una opción interesante, una edad muy buena, una madurez importante y Bono viene a competir con Tomas (Vaclik) en esa posición".

¿Usted quiere jugar como en estas tres primeras jornadas?: "Yo quiero que mi equipo sea sólido, que ataque bien, que defienda bien, que contraataque bien.. que demos la lectura que el partido requiere en cada momento. Igual que en el contexto de los horarios, intentaremos no ser previsibles, tener un repertorio amplio y trabajaremos para ello. No siempre es sencillo. Ser capaces de dominar muchas facetas del juego. Intentando atacar mucho y que te ataquen poco. A veces hay que arriesgar y veremos si somos capaces de mantenerlo en el tiempo".

¿Es cierto que llamó a Unai Emery?: "No necesito llamarlo para venir al Sevilla porque la historia del Sevilla habla por sí mismo. Pero hemos hablado por whatssap. Yo le he felicitado por llegar a la final de Europa League, pero no hemos hablado del Sevilla".

¿Es usted tan pesado como Emery? ¿Lo llama 30 veces al día?: "Nos llamamos mucho. Igual él más que yo. Es nuestro trabajo. Con el mercado es normal que hablemos, porque hay muchas situaciones que se dan. Ahora después del mercado también hablamos. Hay muchas circunstancias que tenemos que tratar".

¿Monchi o Castro le piden algo especial cuando le contratan?: "Lo que me piden es que seamos capaces de que el equipo ilusione y de hacer frente a todas las competiciones que afrontamos. Uno es consciente de los éxitos increíbles que ha logrado el Sevilla en esta competición y lo que supone la Europa League para este club. Ahora debemos ir paso a paso. Centrarnos en el Alavés y después en el Qarabag, sabiendo lo que supone la historia reciente del Sevilla en esta competición".

¿Le preocupa la semana del Madrid?: "En esa semana lo que más me preocupa es el Alavés-Sevilla. Eso ya vendrá y cuando llegue, llegará. Pero ahora sólo podemos hablar del Alavés. Un gran rival y en el contexto de la hora. Soplar y sorber no se puede hacer a la vez".

¿Es consciente del nivel de ambición y exigencia que hay en el Sevilla?: "No hay nada más ambicioso que tener la idea clara de ganar cada partido. En ese objetivo, vamos a ser tremendamente ambiciosos. Nos vamos a centrar en eso y la ambición del equipo, no tenga ninguna duda, va a ser ilimitada".

¿Cuenta con la presión de clasificarse para la Champions o ganar algún título?: "Somos conscientes de que la exigencia de la gente va a ser esa, pero para devolver esa exigencia a la gente tenemos que ser tremendamente ambiciosos en el partido a partido. Centrarnos en eso. Si yo transmito a mis jugadores que el Alavés es lo único importante y me pongo a hablar de otra cosa, no me van a creer".

¿El Valencia va a ser el rival del Sevilla para la cuarta plaza?: "No creo que sea un equipo u otro. Va a ser una temporada compleja y complicada. Hay más nivel en las direcciones deportivas, todos los clubes se han reforzado muy bien. Va a haber mucha igualdad".

¿Tiene equipo para quedar entre los cuatro primeros?: "Claro que consideramos que hay capacidad para estar en ese nivel de exigencia, pero no nos ponemos límites ni en una posición ni en otra. Va a haber pequeñas decepciones y ahí es donde tenemos que levantarnos. Hay competiciones también diferentes que debemos ser capaces de afrontar y tenemos que hacer uso de todos los jugadores. La palabra equipo es la que nos va a llevar a lograr los objetivos".

¿Cuál ha sido su referencia como entrenador?: "He tenido la suerte de tener a excelentes entrenadores y tengo amigos. Todos los entrenadores somos ladrones de ideas a las que luego le das tu propio uso. No creo que haya dos entrenadores iguales, todos tenemos una forma de verlo. He tenido la suerte de tener a Johan Cruyff, a Vicente del Bosque, en el Castilla cuando yo empezaba. Luego he sido su amigo y he podido seguir su estela. Juande Ramos fue entrenador mío en el Rayo, subimos a Primera con él. Uno acumula experiencias, las matiza y las pone a disposición del equipo que tiene".

La Copa del Rey ha cambiado, ¿le gusta el nuevo formato?: "Hay matices que son importantes y la preparación de ese partido, al no haber partido de vuelta, va a ser diferente. Me parece un formato interesante. A mí me gusta, aunque pueda parecer contradictorio para llegar lejos. Todo lo demás, es matar un poco el encanto de esa competición".