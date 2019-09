Una revolución con aire internacional

El retorno a la dirección deportiva de Monchi, quien volvió a hacerse con las riendas de la planificación el pasado 1 de abril, ha traído consigo este verano una auténtica revolución de la plantilla del Sevilla FC, que afronta esta temporada 19/20 con 19 caras nuevas en el vestuario, así como la de Lopetegui, en el banquillo.

Siendo 13 las nuevas incorporaciones que ha llevado a cabo el de San Fernando, a las que hay que sumar la del canterano Alejandro Pozo, que el pasado curso militó en préstamo en el Granada, sólo nueve futbolistas de la pasada campaña continúan en el plantel blanquirrojo, con lo que ello supone.

Un cambio radical con el que el nuevo director general deportivo del club ha querido imprimir al equipo aquellas todas actitudes que nada más arribar al Sánchez-Pizjuán procedente de la Roma detectó en la plantilla. Habiendo sumado siete puntos de nueve posibles y quedando un largo trayecto por delante todavía en una temporada que no ha hecho más que empezar, el primer parón de LaLiga por los compromisos internacionales ha traído consigo un claro indicativo de que el plantel, a priori, ha mejorado en lo que a nivel de efectivos se refiere, contando Julen Lopetegui con las ausencias de hasta 9 futbolistas internacionales, los cuales podrían haber sido diez si el argentino Lucas Ocampos no se hubiera caído a última hora de su primera convocatoria con Argentina.

Una diáspora sevillista que supone la mayor en cuanto a número desde que comenzara la temporada pasada, con el equipo configurado por Joaquín Caparrós en manos de Pablo Machín.

Al mencionado Ocampos, que finalmente no ha podido marchar con Argentina, se le añaden Jesús Navas (España), Carriço (Portugal), Dabbur (Israel), Vaclik (República Checa), De Jong (Holanda), Bono (Marruecos), Chicharito (México), Bryan Gil (España sub 19) y Pozo (España sub 21); una amplia nómina de futbolistas a las que se le suman los canteranos Amo (España sub 21) y Lucho (Colombia sub 23).

Especialmente destacado es el salto si se tiene en cuenta con la anterior fecha FIFA, justo antes de las vacaciones de verano, cuando sólo fueron seis los sevillistas del primer plantel (más el canterano Bryan Gil, que se marchó a unas jornadas de entrenamientos previas al Europeo de su categoría, que a la postre ganaría) que marcharon con sus respectivos países: Promes (Holanda), Vaclík (República Checa, Kjaer (Dinamarca), Jesús Navas (España), Ben Yedder (Francia) y Marko Rog (Croacia).

Algo más elevada fue la nómina de internacionales sevillistas en el primer parón por selecciones del presente año, en marzo, cuando fueron ocho los integrantes de la primera plantilla blanquirroja que abandonaron la disciplina sevillista para marchar con sus respectivos países.

Así, el zaguero Sergi Gómez, que a la postre no llegaría nunca a debutar, se sumó a Jesús Navas en la convocatoria de la selección española para medirse a Noruega y Malta, siendo André Silva (Portugal), Gabriel Mercado (Argentina), Kjaer, Wöber (Austria), Promes y Rog aquellos que le dieron forma, viéndose obligado el guardameta Tomas Vaclik a abandonar la convocatoria de la República Checa tras haber viajado con ciertas molestias por unos problemas físicos en el oblícuo abdominal derecho que sufrió días antes durante un partido del Sevilla FC frente al RCD Espanyol.

Bastante menos representación sevillista hubo por el mundo durante la última fecha FIFA del pasado 2018, siendo sólo cinco los jugadores nervionenses que fueron llamados por sus selecciones el pasado noviembre: Vaclik, Promes, Mercado, Mudo Vázquez (Argentina) y André Silva. Justos los mismo que en octubre de ese mismo año, cuando ya empezó a caerse de las convocatorias de Colombia el cafetero Luis Muriel. Vaclik, Kjaer, capitán de Dinamarca, Mudo Vázquez, Promes y André Silva fueron los escogidos en aquella ocasión.

Mayor fue la abultada de internacionales sevillistas de hace justo ahora un año, siendo siete los que configuraron la diáspora blanquirroja en septiembre de 2018, pudiendo haber llegado a ocho de no ser por un problema de los futbolistas daneses con su federación, lo que obligó a cancelar los amistosos de Dinamarca y dejó a todo un habitual del combinado danés, el capitán Simon Kjaer, en la capital hispalense. Quincy Promes, Tomas Vaclik, André Silva, Luis Muriel (Colombia), Franco Vázquez, Joris Gnagnon (sub 21 de Francia) y Juan Soriano (España sub 21) fueron los futbolistas que marcharon en aquella ocasión.

Queda patente, por tanto, cómo la llegada de Monchi ha elevado considerablemente el nivel medio de la plantilla con respecto al último año, siendo ésta la ocasión en la que mayor es el número de futbolistas internacionales concentrados por sus respectivos países; una relación que es especialmente destacada si se compara con las últimas convocatorias. Será la temporada, a final de curso, la que dictamine si el desenlace acaba siendo el esperado en Nervión.