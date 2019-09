El armazón resiste al parón

El parón liguero no repercutirá en el armazón diseñado por Julen Lopetegui, que le otorgará continuidad a sus hombres de confianza en el choque contra el Alavés después de sumar un siete de nueve en el arranque liguero y de haber transmitido buenas sensaciones.

A priori no se espera que el vasco introduzca cambios significativos en el once, hasta el punto de que no se descarta que repita el mismo que ante el Celta, ya dependiendo de si Lucas Ocampos se recupera a tiempo de sus molestias.

Si llega retomará su puesto en el costado diestro, ocupado por Munir contra los vigueses por su ausencia. En caso contrario está la duda de si repetirá el hispano-marroquí o optará el técnico por introducir de inicio a Rony Lopes o a Bryan Gil.

Al margen de esta incógnita propiciada por una causa mayor, el retoque que podría hacer Lopetegui sería en el costado zurdo, copado hasta ahora por un Nolito que en la última jornada no completó una buena actuación. La alternativa vuelven a ser el internacional portugués y el canterano, además del propio Munir en el caso de que Ocampos se encontrara disponible para vestirse de corto en Mendizorroza.

La llegada de Chicharito genera la duda en la punta de lanza, propiedad de momento de Luuk de Jong ante la falta de confianza del míster en Dabbur. No en vano, parece que todavía es pronto para que el mexicano sea una opción real para ejercer de referencia desde el principio, ya que se trata de un recién llegado que apenas tendrá contacto con el grupo antes del choque.

De hecho, el azteca todavía no se ha entrenado con el resto, pues en cuanto fue presentado puso rumbo a la concentración de la tricolor y llegará justo, por lo que, sobre el papel, repetirá el holandés.