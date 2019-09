Chicharito y Layún, y otra polémica fiesta de México

El revuelo está generado, pero todo apunta a ruido sensacionalista, que se está haciendo habitual en torno a la selección de México. En esta ocasión, la polémica la han generado las modelos e influencers Kevy Caputo y María del Mar Molar, que compartieron en redes sociales vídeos y fotos junto a algunos de los internacionales mejicanos en un bar-discoteca de Nueva York tras el triunfo del combinado del 'Tata' Martino ante Estados Unidos (0-3).



En las imágenes se observa a los futbolistas divirtiéndose en un establecimiento, entre ellos el reciente fichaje del Sevilla F.C., Javier 'Chicharito' Hernández, junto al también exsevillista Miguel Layún. También se ha comentado en redes sociales que asistieron a la discoteca Héctor Moreno, Marco Fabián y el portero Guillermo Ochoa.



El primero en desmentir que había estado involucrado en una fiesta con mujeres ha sido Miguel Layún, quien ha publicado un vídeo en Twitter que ha sido compartido también por Chicharito. Además, a una de las preguntas que le han realizado Layún responde con rotundidad: "¿Sigo crudo? No, compadre, ni siquiera tomé", dijo a un usuario de Twitter.



"No es dar explicaciones, ni siquiera conozco a la chica que sale en la foto delante mío, es lo más curioso y por eso se comenta aquí. A final de cuentas siempre buscan los momentos cuando las imágenes puedan tergiversarse y prestarse a un malentendido".



Antes de que se inventen historias!! https://t.co/mnegvTp5I1 — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 11, 2019

Layún considera que la historia se ha desvirtuado y que él y sus compañeros sonde la forma de actuar de personas que buscan meterse en sus, como ha ocurrido en otras ocasiones. "No me parece justo que se busque en todo momento crear una historia donde haya comidilla para que los medios que gustan hacer de este tipo de cosas tengan material. Así, ustedes se quejan aprovechando que el mal partido que tuvimos frente a Argentina", ha indicado."Nosotros después del partido en Nueva York tuvimos un rato libre, desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche, porque a las nueve menos diez teníamos agendada una. Así que tuvimos un rato de esparcimiento y cada cual hizo lo que gusta hacer. Algunos nos juntamos, nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca a las 4 de la tarde. Había más personas en ese lugar y no buscan momentos en los que nosotros estemos tranquilos, siempre van a buscar algo donde te dejen mal parado o expuesto", ha explicado.