"No dudo de que Chicharito Hernández triunfará"

Tres entrenamientos han bastado a Javier Chicharito Hernández para entrar en su primera convocatoria como sevillista. Cuatro años y cuatro meses después, el mexicano podría volver a jugar hoy en LaLiga, de la que se despidió como madridista el 23 mayo de 2015 en el Bernabéu.

En Mendizorroza, siempre y cuando supere el último corte de Lopetegui, el delantero podría reencontrarse además con Lucas Pérez, con quien compartió vestuario en el West Ham, y que ha aprovechado la ocasión para desearle suerte... a partir de este domingo.

"Nos une una gran amistad y le deseo suerte siempre, menos este fin de semana. Quiero que debute pero que gane el Alavés. Si tiene que marcar para empezar con buen sabor de boca pues vale, lo firmamos, pero el Alavés tiene que ganar. Si 'Chicha' tiene que marcar, me alegraría, pero que ellos que se vuelvan para Sevilla con cero puntos", señaló en una entrevista con ESPN el punta del Alavés, quien no duda de la valía del mexicano, al que ve siendo importante en el Sevilla: "Yo he estado con él. Sé lo profesional que es y lo buen compañero que es. Muy mal se le tiene que dar para no triunfar. Yo creo que cualquier liga le va bien porque por sus cualidades es un delantero que se puede adaptar a todas las ligas".

Para ello, eso sí, el gallego tiene claro que su ex compañero, como todos, necesita continuidad: "Dale confianza. A lo mejor no le salen las cosas, como a mí igual tampoco me salen aquí. Pero 'Chicha' llega a un club que es la leche. Dale confianza. Yo creo que puede ser titular".