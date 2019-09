Óliver: "Julen me ha dicho que generara superioridad"

Óliver Torres fue la gran novedad en el once del Sevilla y su presencia se hizo notar en el centro del campo sevillista. El centrocampista explicó qué le pidió Lopetegui: "Me ha dicho que viniera hacia dentro y generara superioridad en las zonas del campo. Eso nos ha venido bien y hemos llegado a zonas claras de centro", ha dicho a los medios del club.

Torres ha resaltado el trabajo que viene realizando la plantilla: "El equipo ha trabajado bien estas dos semanas de parón y hemos plasmado lo trabajado durante la semana. Llevamos tres de tres y hay que seguir así".

Óliver destacó el juego del equipo en la primera mitad y cómo el equipo supo sufrir: "El campo un poco pesado, pero hemos sabido sufrir. Hay partidos difíciles que se tienen que ganar así. El equipo ha generado optimismo y energía para conseguir tres puntos".

El liderato no es importante ahora: "No me dice nada, es anecdótico. Los resultados están llegando, hay que seguir en la dinámica, viene ahora otra competición".

Para Chicharito y Bono, buenas palabras: "Dos buenos chicos que vienen con ganas y todo lo que sea sumar, bienvenidos".