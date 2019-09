Los peligros que se encontrará el Sevilla en Bakú

El Sevilla FC se medirá mañana al Qarabag en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Una cita europea que tendrá lugar en Bakú, capital y ciudad más poblada de Azerbaiyán, situada en la costa sur de la península de Absheron, la cual se proyecta sobre el Caspio. Un desplazamiento de casi 5.000 kilómetros en línea recta que servirá como punto de partida en Europa para los de Julen Lopetegui, midiéndose, quizá, ante el rival de mayor entidad de un grupo muy asequible del que forman parte también el APOEL de Nicosia chipriota y el Dudelange de Luxemburgo.

Un desplazamiento trampa en el que los de Nervión, a priori, harán rotaciones, aunque sin olvidarse de que un mínimo descuido puede ocasionarle algún inconveniente inesperado. Y como ejemplo, los empates que cosechó en 2017 en Champions frente al Atlético de Madrid, propiciando la eliminación colchonera de la fase de grupos de su máxima competición continental a nivel de grupos y su pase a la Europa League, que acabó ganando a la postre. "Yo siempre digo que no se pudieron quejar, que le regalamos la Europa League al Atlético", bromea durante su conversación con ESTADIO Deportivo el canario Dani Quintana, uno de los tres españoles que forman parte del vestuario del conjunto bakuense, junto a Míchel Madera y Jaime Romero, que ha sido el último en llegar, este mismo verano.

"La gente se sorprende, aquí se vive muy bien. Encuentras de todo. Es una ciudad muy 'europeizada' y tienes todas tus opciones de ocio cubiertas. Yo llevo ya cinco años aquí", resalta Quintana durante su conversación. Un detalle en el que también coincide el gallego Míchel Madera, quien, tras cinco temporadas en Azerbaiyán, acaba de renovar por dos cursos más, aunque los inicios no fueron sencillos, llevándose sus primeros seis meses sin entrar en el equipo: "La ciudad está evolucionando muchísimo. Cuando llegué, me decían que antes no había nada. Han traído la final de la Europa League y la Fórmula 1. Ahora hay más afición al deporte. Antes no te conocía nadie y ahora sí te paran para pedirte fotos".

Acostumbrados a las grandes citas europeas, siendo en 2017 el primer club de su país en clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones, cuando se midió a Chelsea, Roma y Atlético de Madrid. "Yo quería al Sevilla FC o al United. Creo que es el grupo más asequible que nos ha tocado en Europa. Eso es lo bonito de jugar en Europa, que nos toquen equipos buenos y poder visitar buenos estadios que nunca visitaríamos de otra forma", destaca Dani Quintana, quien reconoce que la liga de Azerbaiyán "no es muy competitiva". "El fútbol aquí es diferente, menos competitivo", explica Jaime Romero, quien está "muy contento" en Bakú después de que su andadura haya comenzado "bien" y "marcando goles".

Por ello, los tres españoles coinciden durante su conversación con ESTADIO Deportivo que tienen opciones de "pasar de grupo", aunque dan como favorito al Sevilla FC. "Es de los mejores equipos de España", apostilla Míchel Madera, quien ya se ha medido a los de Nervión con la elástica del Sporting y del Getafe. "Tenemos experiencia en Europa y contra equipos grandes, por lo que vamos con ilusión y con ganas de hacer un buen partido. No pensamos en el resultado", destaca el mediocentro, quien ve a los de Julen Lopetegui como "claro favorito" a todo.

Pese a ello, intentarán "jugar como siempre", asegura el albaceteño Jaime Romero, quien considera que son un equipo que "compite" en Europa y que intentarán dar la sorpresa frente a los del Sánchez-Pizjuán: "Dentro de los equipos de la Europa League, el Sevilla FC es de los favoritos a ganar la competición; ya tiene cinco".

Por ello, Quintana asegura que para medirse a los de Lopetegui, "uno de los equipos más complicados de la Europa League", jugarán con sus armas: "Somos competitivos en casa, ellos vienen de un viaje largo... Nos gusta practicar un fútbol bonito, jugar como el Sevilla. Sacar la pelota jugada y tocarla. Ya veremos si nos dejan hacerlo o no".

Para ello, el Qarabag suele dibujarse sobre un 1-4-1-4-1, acostumbrando a "sacar la pelota desde atrás", aunque Míchel y Romero no descartan, tampoco, que su técnico se decante por el 1-4-2-3-1 ante un equipo como el Sevilla.

"El equipo llega bien al partido. Estamos viviendo una racha buena, ganando en liga", apostilla el albaceteño, mientras que el gallego apostilla que son "un equipo muy físico" y que su fuerte "no es pelear balones arriba". Que les gusta "tener la pelota y jugarla". Pese a ello, elude Míchel Madera el papel de futbolista franquicia que le otorgan sus compañeros: "Míchel es pieza fundamental del equipo. Nos aporta pausa y equilibrio, va bien también por arriba". En definitiva, un rival con tablas en Europa, que no va a regalar nada y que espera al Sevilla FC con un claro acento español.