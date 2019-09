Dabbur y Pozo, debut con distinto sabor

El máximo goleador de la pasada temporada de la Europa League, Dabbur, apareció por primera vez en ésta. Dabbur debutó oficialmente con el Sevilla, precisamente, en la competición que le encumbró, aunque lo hizo de forma testimonial, ya que sólo disputó los últimos minutos del duelo jugado en Bakú cuando entró por Óliver Torres con todo ya decidido (0-3).

El delantero israelí comenzó la temporada como segundo delantero, pero ahora aparece claramente como tercero en discordia, después de que Chicharito Hernández se haya situado por delante en las preferencias de Lopetegui. Eso deja a Dabbur casi sin opciones, ya que el técnico guipuzcoano juega habitualmente con un solo punta.

No fue el único debutante del Sevilla. Alejandro Pozo también vivió sus primeros minutos como sevillista en competición oficial. El canterano había jugado en Europa con el equipo sub 19 (Youth League), pero aún no había tenido la oportunidad de hacerlo con el conjunto sénior. Hoy cumplía su sueño ocupando el puesto de Jesús Navas. Yy lo hacía con nota. Estuvo sobresaliente, no dio opción a sus rivales y fue clave en el tercer gol.