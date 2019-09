Mensaje de Chicharito al Madrid: "Quiero marcar y celebrarlo"

Chicharito Hernández vivirá el próximo domingo un día grande. Si juega, será el primer partido ante su nueva afición, en un estadio que está deseando sentir a su favor, se enfrentará al Real Madrid, el único equipo en el que ha militado en España y lo hará después de haber marcado un gol con el Sevilla, el primero de lo que espera sea una etapa muy fructífera en Nervión. El mexicano ya sueña con ello y así lo dejó claro en El Partidazo de la Cadena Cope, donde avisó al Madrid de lo que le espera.

"Ya me tocó vivir este partido y a esta afición en contra. Imaginarás lo que es tenerlos a favor", señalaba Chicharito, quien reconocía que será un partido "muy especial" en muchos sentidos. "Enfrentarse al Madrid será especial y no sólo para mí, sino para toda la gente del Sevilla por cómo vamos en la Liga (líderes)", indicaba el goleador sevillista, quien no duda de lo que hará si le marca a su exequipo: "Yo estoy agradecido al tiempo que estuve allí, pero ahora represento al Sevilla y si me toca jugar y marcar, obviamente lo voy a celebrar, como hago con todos los goles que marco. Además, sería mi primer gol en el Sánchez Pizjuán. Ojala marcara y diera los puntos al Sevilla".

Una alegría que ya ha vivido con el Sevilla. Ante el Qarabag abrió la lata de libre directo, un golazo que sirvió para encarrilar la victoria y para presentarse ante su afición. "Además, fue el primer gol de falta directa en toda mi carrera", señala el ex del Manchester United. "Fue el primer gol del partido y el primero que marco con el Sevilla. Un gol muy bonito y muy especial. Aunque también he marcado goles feos y siempre he dicho que un gol, por más bonito que sea, nunca he visto que cuente más", afirmó.

Chicharito, por último, también habló de sus primeros días como sevillista, pues tras ser presentado se fue con su selección y apenas ha tenido una semana desde que regresó para conocer a sus compañeros y al club que representa. Pese a ello, sólo tiene motivos de agradecimiento. "Yo sé el esfuerzo que el Sevilla hizo para que yo pudiera venir. Yo también lo hice, pero estoy muy agradecido con esta oportundiad. Sé lo que representa jugar para el Sevilla F.C. y no lo digo para vender humo, lo digo porque lo siento. Ahora mismo estoy muy feliz. Ya sabemos que esto es como acaba y esperamos poder darle muchas alegrías a la gente del Sevilla. Y que se me pueda recordar en esta etapa, sean diez, siete o un año, de la mejor manera", concluyó.