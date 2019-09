Lopetegui: "¿Chicharito titular? Barajamos varias posibilidades"

No será un día cualquiera, pese a que Julen Lopetegui, quien sólo apareció por la sala de prensa cuando Zinedine Zidane había terminado su comparecencia en la capital de España, intente esconderlo. Ni para él, que salió mal del club blanco, ni para un Sevilla FC que suele pintarle la cara en Nervión a los merengues últimamente.

El vasco no desvela si Chicharito será titular ante sus ex, pero tampoco lo descarta.

- ¿Cómo está el equipo?

- Bien, recuperándonos del partido y del viaje, y ya centrados en lo de mañana. Esto va muy rápido. Queremos aprovechar el entrenamiento de la tarde.

- Estará tranquilo, viendo cómo funciona el equipo, incluso con los menos habituales.

- Sin duda. Lo importante es que los chicos estén preparados para cuando les suene el despertador. Tienen buena mentalidad y, cuantos más problemas tenga un entrenador a la hora de elegir, mejor.

- ¿Le preocupa que el Real Madrid llegue herido?

- Debemos centrarnos en nosotros. Sabemos que enfrente vamos a tener un rival extraordiario, muy fuerte en todas las líneas, que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión. Nosotros enfocamos cada partido prácticamente igual. Nos centramos en lo que viene de manera inmediata.

- ¿Supone para uste una motivación exta este partido?

- No, en la motivación para el entrenador del Sevilla no hay extras. Mi motivación es entrenar al Sevilla. No me da una motivación especial contra quien juegue. Es evidente que la repercusión es mayor, pero estoy motivado cada día. Yo siempre he tenido un buen recuerdo de los clubes en los que he entrenado o jugado; suelo quedarme con lo positivo.

- ¿El Sevilla es favorito?

- Sois vosotros los que ponéis esos adjetivos, pero los partidos son como los melones: hasta que no los abres, no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Zidane? No voy a entrar a valorar una situación que no me corresponde.

- Tras lo visto, en Bakú, ¿podría ser Chicharito titular?

- Barajamos varias posibilidades y vamos a valorarlas incluso hasta el mismo domingo. Estamos en ello. En cada partido hay que cambiar matices y lo veremos mañana.

- Ha tenido mucha repercusión el tanto del mexicano en la Europa League.

- La repercusión mediática que a mí me gusta es que alaben a mi equipo, que esté en una buerna línea y sea un equipo sólido y que intenta hacer bien las cosas. Las individualidades están detrás del equipo.

- Tras este comienzo, ¿cree que el Sevilla tiene aún margen de mejora?

- Sí, como todos los equipos. Esto acaba de empezar. Debemos hacer cosas mejor y con consolidar otras que estamos haciendo bien. Tenemos que estar siempre muy atentos a intentar mejorar al equipo en todos los aspectos.