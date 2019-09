"Lopetegui es un pedazo de técnico"

Las molestias en el sóleo que impidieron a Sergio Ramos acabar el partido de la pasada jornada ante el Levante quedaron en un susto, regresando el camero a la dinámica del Real Madrid para el partido de hoy frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, donde no acostumbra a ser bien recibido por el público en general.

Actualmente, de hecho, hay abierto un recurso por parte nervionense en el Tribunal Supremo (última instancia) contra el cierre parcial del Estadio, impuesto en su día por la RFEF a consecuencia de los insultos que recibió el central durante la vuelta de octavos de la Copa del Rey 16/17. Un encuentro en el que el camero se dirigió a la grada con actitud provocadora.

Los citados incidentes no han hecho más que enturbiar aún más la tensa relación existente entre el canterano y la afición sevillista desde su marcha al Madrid en 2005, cuando Del Nido lo acabó colocando en contra de la opinión pública, algo que Sergio Ramos no ha sabido revertir a lo largo de todo este tiempo. Todo ello, a pesar de que el club, incluso, le haya realizado un reconocimiento en el Pizjuán recientemente.

Este domingo, sin ir más lejos, Sergio Ramos volverá a reencontrarse con su pasado en Eduardo Dato, aunque no sólo será en clave sevillista. De hecho, el aljarafeño se verá las caras en el banquillo sevillista con un viejo conocido. Nada más y nada menos que el técnico, Julen Lopetegui, a quien tuvo como entrenador tanto en el Real Madrid, durante el inicio del curso pasado y, anteriormente, en la selección española, siendo destituido de ambas escuadras.

Un míster con el que mantiene una excelente relación, como el propio futbolista pone de manifiesto durante el documental biográfico 'El corazón de Sergio Ramos' (Amazon Prime Video), en el que se pone de manifiesto la vida privada del futbolista y que recientemente ha sido estrenado en esta plataforma.

"Julen es un grandísimo entrenador. Le tengo mucho cariño, porque lo tuve tanto en la selección como en el Real Madrid", resalta el capitán madridista durante la producción televisiva, grabada meses atrás y en la que Lopetegui, discutido por los resultados, aún estaba al frente del banquillo merengue, donde acabó sustituido por Solari después de que "los resultados no le hicieran justicia", en boca de Sergio Ramos.

"Me ha dado pena también el tema de Julen (Lopetegui); ya no sólo por el trato que yo siempre he tenido con él, pues conmigo siempre se ha llevado muy bien. También después lo de la selección. Tampoco se lo ha merecido; el fútbol ha sido un poco injusto y cruel con él. Pero, al final, el fútbol son resultados y, cuando la marea la tienes en contra, es muy complicado", decía por aquel entonces el capitán de la 'Roja' sobre un Lopetegui que acababa de ser relevado en el conjunto blanco por Florentino Pérez.

Junto a ello, el zaguero madridista también destaca durante el documental que el técnico vasco realiza "entrenamientos buenos y con intensidad". Y apostilla: "Me parece un pedazo de entrenador".