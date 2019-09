Sevilla FC-Real Madrid: Exigente test a la ambición

El Real Madrid visita el campo del líder. Tal y como suena. No deja de ser una anécdota a estas alturas de la película. Pero qué duda cabe de que la posibilidad de consolidarse en lo más alto a costa de los madridistas motiva especialmente a todos en una 'Bombonera' que suele rugir con especial fuerza cuando los merengues la visitan.

Por muchos motivos -presencia de Ramos aparte- este siempre es un partido marcado en rojo en el calendario. Una de esas batallas que cuestan sangre, sudor y a veces lágrimas. Aunque en los últimos tiempos, Nervión se ha convertido en uno de los feudos donde los blancos se dejan más puntos. Y no están los de Zidane, tras el fiasco europeo y sus dos pinchazos ligueros, para dejarse más por el camino. El técnico francés, de hecho, comienza a ser cuestionado bajo la sombra de Mourinho. Pero de ahí a decir que el Sevilla sea favorito...

Cuando enfrente hay jugadores de la talla de Benzema, Hazard o Bale, por muchos palos que le den ahora al galés, ningún equipo enfrente se puede sentir confiado. Pero sí hay argumentos para ilusionarse. Los jugadores le han comprado el discurso a un Lopetegui que también vivirá la cita con una motivación extra y su Sevilla, hasta la fecha, da muestras de tener muy bien aprendida la lección. El estreno en la Europa League corroboró la buena marcha liguera. Con otros nombres, las premisas básicas no variaron. Concentración defensiva, control a través de la posesión, presión y solidaridad en el esfuerzo... Hay aspectos que no se negocian. Luego, cada partido es un mundo y el Madrid exigirá mucho más. Por ello, regresará el once tipo, con Navas, Carriço, Reguilón, Fernando o Banega de vuelta.

Las únicas dudas están arriba. Ocampos volverá a la diestra tras su sanción europea, pero a la zurda, con Nolito aún tocado, opositan Óliver Torres, a más en las dos últimas citas, el Mudo o Munir, que se reivindicó ante el Qarabag y puede contribuir a ahuyentar los fantasmas de la falta de gol.

Una incertidumbre alimentada especialmente por De Jong, cuyo puesto amenaza seriamente Chicharito tras su gran irrupción, de ahí las dudas del técnico, que reservó al holandés el jueves y valora mucho su trabajo, por lo que podría seguir confiando en él.

Mucho más duda Zidane, que medita cambiar de sistema, sacrificar a James para ganar trabajo con Lucas y pasar al 4-4-2, con opciones también para la zaga de tres que probó en verano. Con uno u otro dibujo, el Madrid llegará herido y eso lo hace más peligroso si cabe ante un Sevilla intratable fuera que busca su primer triunfo en casa. Un test de altura a la ambición.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Éver Banega; Ocampos, De Jong y Munir.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Hazard; Bale y Benzema.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21.00 horas.

¿Sabías qué?

Sergio Reguilón jugó una temporada y media cedido en la UD Logroñés. En octubre de 2016 logró marcar con el equipo riojano cuatro goles en un partido ante el Bilbao Athletic. Nada mal para un lateral izquierdo.

El Hándicap

El Real Madrid viene al Sánchez-Pizjuán tras caer goleado en el Parque de los Príncipes y de no lograr un solo tiro a puerta por primera vez en la última década. Los blancos querrán resarcirse y tienen a un Karim Benzema entonado. Doblemente peligrosos.

