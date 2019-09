Cuando un Sevilla-Madrid se veía desde la cornisa del Sánchez-Pizjuán

El fútbol ha cambiado mucho y hay imágenes que a día de hoy cuesta trabajo creer que se produjeran no hace tanto. El programa Bakalá, de #Vamos (Movistar), recupera imágenes de archivo y ayer compartió un tiempo en el que en el Sánchez-Pizjuán se podía ver el fútbol desde la cornista del estadio.



Las imágenes, entre otras curiosas de un Sevilla-Real Madrid, muestran a los aficionados asomados en lo más alto del estadio para presenciar el duelo.



Aunque no todos miran el partido, un grupo de aficionadas se las ingenia para ver las imágenes por televisión -en aquel entonces no había smartphones ni tablets- porque el césped está muy lejos.



Es, sin duda, un documento que llamará la atención a más de uno.