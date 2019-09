El gran lunar del Sevilla

El gol es la salsa del fútbol. Y al Sevilla le cuesta condimentar sus partidos con ella. Lopetegui ha armado un armazón muy difícil de superar. Como un ejército espartano, todos sus jugadores defienden y presionan con la solidaridad en el esfuerzo por bandera, pero al atacar, faltan ideas, como quedó refrendado ante el Real Madrid, que le opuso el mismo ímpetu y se llevó los tres puntos con su mayor calidad.

Hasta ahora, el plan del técnico vasco, especialmente válido a domicilio, pues en casa se espera que proponga más, había servido para ganar tres partidos de Liga y empatar ante el Celta en Nervión, donde aún no ha vencido, amén de golear al Qarabag en la Europa League (0-3).

En total, cinco goles en cinco choques ligueros, si bien los dos últimos, ante Alavés y Celta, llegaron a balón parado, lo que reafirma también esa dificultad para encontrar vías hacia el arco rival. De hecho, llama la atención que la actual marca realizadora sea la segunda peor del Sevilla a estas alturas de campeonato en las últimas 14 temporadas.

El conjunto de Lopetegui, por tanto, sólo aparece en este aspecto por detrás del equipo adiestrado por Unai Emery en la 15/16, que anotó dos tantos en las cinco primeras jornadas, lo que le hacía ser colista. Una posición que también repitió a estas alturas en la 13/14, aunque en ese caso, también con el vasco en el banquillo, sumaba una diana más que ahora.

En este tiempo, el mejor registro goleador data de la 06/07 y la 07/08, ambas con Juande Ramos al frente y doce goles a favor, si bien en su primer curso, el técnico manchego estuvo en el alambre en un arranque liguero en el que su equipo sólo sumaba tres goles, los mismos que el conjunto de Caparrós en la 02/03, por lo que son sólo tres las campañas que empeoran al actual Sevilla en todo el siglo XXI.

Munir se reivindica

Lopetegui, pues, tendrá que buscar alternativas. Aún no ha hecho debutar en Liga a Dabbur y tampoco le está dando bola a Munir, fuera de la lista ante el Madrid, aunque no se rinde. "Dicen que el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Y no puedo estar más de acuerdo", señaló en Twitter.

Doce disparos de De Jong y sólo tres entre los tres palos

La falta de gol centra las miradas, inevitablemente, en el delantero. Después de cinco partidos como sevillista, cuatro completos y todos como titular en Liga, el holandés sigue sin ver portería y comienza a ser el blanco de las críticas. Y aunque el ex del PSV aporta en muchas otras facetas, y también es cierto que sus compañeros apenas le han puesto de gol, las estadísticas reflejan su falta de acierto. Es el decimoséptimo jugador de LaLiga que más ha rematado a puerta, con un total de 12 disparos, pero sólo tres han ido entre los tres palos.