Ramos pide "disculpas"

Como cada vez que pisa el Sánchez-Pizjuán, Sergio Ramos fue recibido con pitos por la afición sevillista el pasado domingo, aunque en esta ocasión los decibelios en contra del camero parecieron algo atenuados, más allá de la acción en la que se ganó la amarilla por una clara falta sobre Ocampos en banda.

El central madridista, por su parte, lo tiene asumido, pero quiso pedir perdón a su antigua afición una vez acabado el partido. "Yo creo que es algo que por mucho que intente cambiar hay mucha gente que no lo entiende. Tampoco quiero ser noticia cada vez que vengo, si algún día hice algo que pudiera ofenderles, mi más sinceras disculpas. No he hecho nunca nada malo", sentenció el defensor.