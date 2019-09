Cañizares se defiende tras los nuevos datos sobre el accidente de Reyes

La perito forense Miriam Moya ha ofrecido nuevos datos sobre el trágico accidente que le costó la vida a José Antonio Reyes. Lo ha hecho en el programa 'Espejo Público', donde ha rechazado que Reyes circulara a 237 kilómetros por hora.

Alega la experta que, entre otras cosas, ninguno de los radares captó el vehículo de Reyes a esas velocidades. Según ella, la causa de que el vehículo se saliera de la calzada fue "un contratiempo inevitable" en la rueda trasera derecha. "Ocurrió algo que puede ser suspensión o muchas cosas".

Finalmente, expuso que, "sumando las velocidades de derrape y de frenada se estima que el coche circulaba a una velocidad de entre 111 y 128 km/h con un 10% de margen".

Uno de los que ha reaccionado a esta versión ha sido Santiago Cañizares, que en su día protagonizó una polémica al señalar que Reyes no merecía un homenaje porque había cometido una imprudencia. "Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas", dijo entonces.

El exportero del Valencia ha ofrecido ahora sus explicaciones sobre lo que quiso decir entonces y se ha apoyado en su experiencia como piloto de rallies.