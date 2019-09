Castro: "Los delanteros harán goles, seguro"

Un año después, aproximadamente, José Castro volvió a conceder entrevistas a los programas nocturnos de readio y, por ejemplo, se pasó por El Larguero y El Partidazo este martes, tras conocerse que el Ramón Sánchez-Pizjuán albergará la final de la Europa League de 2021.

La noticia del día

"Estoy muy contento. Primero, no dudo de que el hecho de que el Sevilla sea el rey de esta competición haya tenido que ver y seguro que la UEFA sabe lo que nosotros queremos a esta competición. Además, que el Sánchez-Pizjuán es la casa de la Europa League. En ningún estadio se pueden ver cinco títulos, como aquí. Hemos apostado siempre más que nadie por la Europa League. Hablé con Rubiales, con Davor Suker, al que tenemos mucho cariño, y parecía que la cosa iba bien, pero la realidad es que hasta por la tarde no supimos el resultado de la votación. Es un premio no sólo para el Sevilla, sino para la ciudad, que es muy futbolera".

¿Cuánto dinero dejará?

"No lo sé. Hay unas cantidades, pero es verdad que, por mucho que venga, nosotros hemos gastado mucho más en la obra. Va a ser importantísimo para la ciudad. El proyecto de remodelación del estadio es serio. Llevamos trabajando desde 2014 para tener un estadio a la altura y albergar esta final que queríamos. Y bueno, hasta junio de 2020 estaremos en obras y seguro que va a quedar extraordinario".

¿Prefiere quedar quinto?

"No, no. La final es importante para el Sevilla y para Sevilla, pero nosotros queremos quedar en Champions, que es nuestro objetivo. Me gusta que el Sevilla esté lo más alto posible".

Sobre Lopetegui

"La apuesta es siempre del director general deportivo y después trabajamos todos para que pudiese venir. Este año hemos hecho un esfuerzo económico importante para intentar conseguir lo máximo posible".

La falta de gol

"Yo creo que no hay falta de gol. Debemos tener paciencia. Los hombres de arriba harán gol".

¿Venderá las acciones?

"Hoy es un día para que todos los sevillistas estemos contentos, no para otras cuestiones. El 'presi' trabaja todos los días por y para el Sevilla, que es lo importante".