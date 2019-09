Lopetegui defiende a De Jong y habla sobre las rotaciones, el Eibar, la falta de gol....

Julen Lopetegui ve la botella medio llena, prácticamente hasta arriba. El técnico del Sevilla ha comparecido en rueda de prensa en la mañana de este miércoles para analizar la previa del encuentro en Ipurua ante el Eibar en la que ha mostrado un tono optimista e incluso reivindicativo, pasando página después de la derrota ante el Real Madrid y negándose a compartir las opiniones críticas que señalan la falta de pegada del equipo como uno de las asignaturas pendientes en este notable inicio de curso; hasta el punto de realizar una defensa a ultranza de sus delanteros, especialmente de Luuk de Jong.

El conjunto nervionense lleva cinco goles a favor en las cinco primeras jornadas de LaLiga y ninguno de ellos ha llevado la firma de un ariete (sí lo hicieron Chicharito y Munir en el estreno en la Europa League ante el Qarabag). Este dato, unido al hecho de que acabase el partido ante el Madrid sin rematar ni una sola vez entre los palos ha obligado al vasco a romper una lanza sobre el sistema ofensivo en general y sobre el holandés, hasta ahora fijo en sus esquemas, en particular: "No hay un análisis válido en cinco jornadas. Es un jugador nuestro, que nos aporta muchísimo en el juego y que seguro que hará muchos goles. Somos un equipo que centra mucho y que tarde o temprano marcará muchos goles. Lógicamente queremos que marquen, él y todos los demás; pero estoy seguro de que a finales de temporada, De Jong será uno de los que más goles haya metido". "Seguro que hay que mejorar en ataque, pero somos un equipo que llegamos mucho, uno de los que más ocasiones genera, y hay que consolidar también las cosas buenas que hacemos", ha recordado Lopetegui.

Una de las demandas que se palpan en el ambiente es que el equipo juegue con dos delanteros para tratar de mejorar su producción goleadora, una alternativa valorada por el de Asteasu, que no ha querido dar pistas sobre sus planes para Eibar: "Ya jugaron un rato el domingo", ha señalado al ser preguntado por si Chicharito y De Jong pueden jugar juntos en Ipurua. De momento, nunca ha salido de inicio con dos puntas, pero no cree que sea matemático y que eso garantice marcar más. "Es que depende de muchas cosas. Hay muchas maneras de atacar, por posicionamiento, por cómo defiende el contrario... Ante el Madrid acabamos con Fernando de central y con cinco o seis jugadores de ataque. Somos un equipo con una vocación ofensiva muy clara; pero no siempre hay espacios para hacer daño. No siempre por jugar con dos delanteros se meten más goles".

Munir, Dabbur, Rony Lopes, Bryan Gil o Pozo son algunos de los jugadores que menos están entrando en sus planes y que podrían tener su oportunidad en esta jornada intersemanal. Preguntado en ese sentido, Lopetegui ha deslizado que podría haber cambios, aunque se niega a llamar "segunda unidad" a sus efectivos menos utilizados por entenderlo algo despectivo. "Hemos utilizado a 22 jugadores. Habrá momentos de continuidad para jugadores que ahora tienen menos, pero van cinco jornadas y sólo hay dos jugadores que no han sido utilizados aún (Pozo y Dabbur, que se ha vuelto a quedar fuera de la lista). Seguro que todos tendrán su momento, van sólo cinco jornadas y la plantilla es muy amplia". "Es posible que haya cambios, hay una idea preconcebida, pero la solemos limar el día antes del partido y hay que esperar", ha agregado.

Si la falta de pegada es el debe del Sevilla, el punto fuerte está en el plano físico, un nivel que espera poder mantener todo el curso: "La idea de la planificación es que el nivel sea alto todo el año, en septiembre, en noviembre y en enero. Trabajamos para ello y seguro que vamos a llegar a final de temporada a buen nivel físico, pero aún queda mucho y ahora sólo pensamos en ganar en Eibar". Ése, sus altísimas prestaciones fuera de casa, con nueve puntos de nueve y cero goles en contra, es otra de las virtudes de un equipo que Lopetegui no cree que juegue peor como local.

"No hay que darle muchas vueltas a eso. Creo que el equipo ha sido muy equilibrado en todos su partidos, queremos un equipo que ataque bien y que defienda bien. Hay que mejorar en todos los aspectos, pero sabiendo que cada partido tiene sus matices". En esta línea, olvida la derrota ante el Madrid y la pérdida del liderato: "Ya sólo estamos pensando en el partido de mañana, cuando ganamos pasamos página y cuando perdemos también. Centrados en el rival, uno de los más difíciles de LaLiga. Hay que ir concentrados para superar lo que propone el Eibar".

El exseleccionador elogió al Eibar, un conjunto al que tiene muy estudiado y que considera que obligará al Sevilla a dar su mejor nivel. "Es un equipo consolidado en sus automatismos. Espero la mejor versión de ellos y por eso hay que ir preparados, dar la mejor nuestra y ser capaces de conseguir los tres puntos". "Ellos tienen sus armas, sus maneras de atacar y defender, y nosotros las nuestras. Hay que estar atentos sin balón y hacer daño cuando lo tengamos. Tenemos que ser un gran equipo para poder contrarrestar el juego del Eibar", ha resaltado.

De otra parte, el técnico blanquirrojo celebró la elección del Ramón Sánchez-Pizjuán como sede de la final de la Europa League de 2021: "Es un reconocimiento al club, a la historia del equipo. Es algo que es bueno para el club, para la ciudad y para el equipo. Los títulos conquistados ponen en el mundo al club y ojalá podamos llegar a alguna otra final antes de que llegue ésa".