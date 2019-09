Reto histórico del Sevilla con tintes europeos

Por su estilo de juego, puede que el Sevilla de Lopetegui dé más alegrías a los suyos por televisión. Al contrario de lo que ha venido siendo una costumbre en los últimos tiempos, su equipo se muestra inexpugnable lejos del Sánchez-Pizjuán y falto de mordiente al calor de su gente.

De hecho, no conoce la victoria en su campo, otrora un fortín. Con un punto de seis posibles, el sumado ante el Celta, este bagaje le hace ser decimoséptimo en la clasificación parcial de equipos locales. Pero como visitante es otro cantar. Presumen de hecho los sevillistas de ser líderes en esta faceta, con un pleno de 9 puntos sumados y ningún gol encajado, fruto de sus triunfos ante Espanyol (0-2), Granada (0-1) y Alavés (0-1). Pero esto no ha hecho más que comenzar.

Mañana, sin respiro, llega una nueva cita a domicilio en la que Lopetegui y los suyos pueden hacer historia. Tras ganar el pasado jueves en Europa al Qarabag (0-3), el técnico vasco ya alcanzó un hito, pues nunca antes el Sevilla había sumado cuatro triunfos oficiales seguidos a domicilio sin encajar. Pero en Ipurua, ante el Eibar, podría firmar un nuevo récord, pues jamás ha encadenado cuatro victorias lejos de su feudo el conjunto blanquirrojo en una misma temporada en Primera.

Sí lo hizo el equipo que adiestraba Manolo Jiménez entre las campañas 09/10 y 10/11, al imponerse a Racing (1-5) y Barcelona (1-2), en la primera, y a Levante (1-4) y Málaga (1-2). Y es que, precisamente, el técnico arahalense es el gran referente en este sentido, pues en la 08/09 firmó el mejor curso como visitante de un Sevilla que sumó 10 victorias, como Emery en la 14/15, y cinco empates en 19 salidas, para un total de 35 puntos.

Por contra, el actual conjunto nervionense ya ha mejorado el pobre registro de la reciente 15/16, también con Emery, en la que no ganó ni un sólo partido fuera, consiguiendo nueve puntos, como los que ya tiene, merced a nueve empates. Ese pobre dato también se dio en la 99/00 y en otras dos ocasiones en los año sesenta. Pero es que, echando un vistazo a la historia, de sus 76 temporadas en Primera, el Sevilla no llegó en 30 de ellas a las tres victorias que ya tiene el equipo de Lopetegui, mientras que en otras 13 ocasiones no pasó de ese registro que mañana mismo puede ser superado en Eibar, con toda una campaña por delante.

Y todo ello, sin encajar, estando el récord en este sentido en las cinco salidas consecutivas del Sevilla de Marcelino, aunque sólo sacó 7 puntos, fruto de cuatro empates a cero y una victoria por la mínima ante el Zaragoza. Ese será otro desafío para Lopetegui si antes, este jueves, es capaz de volver a vencer, y dejar su meta a cero, en tierras vascas.

Un reto que en las cinco principales ligas europeas sólo podrían igualar dos equipos que también suman hasta la fecha tres triunfos como visitante, ambos, eso sí, con mejor balance goleador: el RB Leipzig (con 10 goles a favor y uno en contra) y el Liverpool (7/2).