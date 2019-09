"Darle a Monchi todo el mérito del gran cambio del Sevilla sería incorrecto e injusto"

"Estamos desarrolando un plan para convertirnos en un club internacionalmente más grande y, por supuesto, uno de los mercados en los que nos estamos centrando es India. Hay muchos seguidores allí y podemos analizar opciones para alcanzar varios acuerdos comerciales, como la creación de escuelas de fútbol. India debe ser uno de nuestros destinos", asegura Monchi en una entrevista concedida a TOI (Time OF India).

El director general deportivo del Sevilla FC dice que está "viviendo un sueño", por lo hecho por el equipo en la Europa League, 'su' trofeo: " Todavía no puedo creerlo. A veces, la realidad supera a tus sueños. Ningún sevillista hubiese imaginado que sería nuestro turno de vivir algo así. Hemos logrado más de lo que hubiese imaginado. Pero es esa misma mentalidad la que ahora nos hace mirar hacia adelante, con la ambición de intentar hacerlo de nuevo".

El isleño no cree, no obstante, que el club haya alcanzado esa dimensión únciamente por su culpa. "Darle a Monchi todo el mérito por el extraordinario cambio del Sevilla en los últimos 15 años es a la vez incorrecto e injusto. El cambio se ha debido al esfuerzo de muchas personas diferentes en diferentes cargos. Durante estos años, el club ha pasado de sus días más oscuros a su época dorada, invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos en áreas clave, y eso nos ha hecho existosos. El Sevilla está ahora en la elite europea. También debemos nuestro éxito a los equipo y los jugadores, de forma individual, que se unieron a nosotros y trabajaron duro, que no se conformaron con nada y que, en lugar de eso, apuntaron alto y tomaron riesgos", explica.

Para Monchi, el fúbol está tomando un peligroso camino, hasta el punto de que teme que "algún día pueda explotar la burbuja". "No estoy diciendo que las enormes transferencias que se dan hoy día estén arruinando la belleza del fútbol, pero tengo ese miedo de que pueda explotar. Preferiría retroceder en el tiempo y que comprar un futbolista por un precio exorbitante fuese una rareza y no la norma", apunta.

"He pasado casi 30 años trabajando para este club con diferentes roles, como portero, delegado o director deportivo. No sé qué he hecho por el Sevilla, pero el Sevilla me ha hecho lo que soy hoy. Para mí, todo está relacionado con el Sevilla: mi familia, mis amigos, mi estabilidad, mi felicidad, mis angustias... son todos Sevilla", termina.