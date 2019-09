Sergi Gómez no se rinde

Ha pasado de ser uno de los jugadores más utilizados la pasada campaña, lo que le sirvió incluso para ser llamado por la selección española, a ser defenestrado por Lopetegui, pues la idea, en principio, era que abandonase el club en el pasado mercado estival.



Sergi Gómez aún no se ha estrenado este curso. Es el único jugador de campo que no ha tenido minutos, como los metas Bono y Javi Díaz, y sólo fue citado en la Europa League ante el Qarabag, permaneciendo en el banquillo.



Pero el central catalán no piensa arrojar la toalla. "Never give up" ("Nunca te rindas"), escribió este jueves, antes del partido del equipo en Eibar, en Twitter. Tendrá que trabajar muy duro para cambiar la opinión del técnico vasco, quien ha dejado claro que prefiere a Koundé como tercer central.





Never give up! ???? pic.twitter.com/c4ZTxSTo8k — Sergi Gómez Solà (@gomez_sergi) September 25, 2019