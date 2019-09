El Sevilla, protagonista del 'Times of India'

Primero fue el New York Times, el prestigioso diario norteamericano, el que llevaba a sus páginas la historia reciente del Sevilla Fútbol Club. El modelo deportivo y económico de la entidad nervionense ha sido estudiada y seguida por muchos clubes y empresas de diferentes sectores.

Y ahora ha sido el turno del Times of India, el periódico de mayor difusión de habla inglesa en todo el mundo, el que lleva a sus lectores la historia del Sevilla con entrevistas a Julen Lopetegui y Monchi.

En ella, el director deportivo explica su 'modus operandi' y el proyecto de crecimiento y expansión del Sevilla en nuevos países, coom es la India. "Estamos desarrollando un plan para crecer internacionalmente. Por supuesto, uno de los mercados en los que nos centramos es el indio. Hay mucha afición y exploramos opciones para involucrarnos en diferentes acuerdos allí", asegura el de San Fernando.

"He estado cerca de 30 años en diferentes puestos del club. De portero, delegado y director deportivo. No sé cuánto he hecho por el Sevilla pero el Sevilla me ha hecho ser lo que soy hoy. Para mí, todo está vinculado al Sevilla, mi familia, mis amigos, mi estabilidad, mi feliciddad, mi dolor... Todo es el Sevilla", explica Monchi.

Por su parte, Julen Lopetegui también repasa sus primeros meses al frente del Sevilla: "Es un desafío y una responsabilidad. El Sevilla es un gran club, un histórico, y es un placer para mí liderar este desafío".

En cuanto al dominio en LaLiga de Barcelona y Madrid, Lopetegui ha comentado: "Una de las cosas más bonitas del fútbol es que nunca te garantiza el éxito. Es cierto que estos clubes tienen mayores recursos económicos a la hora de hacer sus plantillas, pero nosotros también tratamos de mejorar esos recursos, ser más rentables para tener buenos recursos e intentamos usarlos en cada partido, que al final es el objetivo principal para nosotros".