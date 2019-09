Sevilla F.C. 3-2 Real Sociedad: Saca el carácter y el talento para recuperar la fe

Tras la debacle de Ipurua, el Sevilla regresaba al Sánchez-Pizjuán, al calor de afición para buscar una victoria balsámica tras dos derrotas consecutivas y ante un rival al alza que se jugaba la opción de salir como líder de Nervión. Y eso que el partido comenzó de la peor manera posible, pero el Sevilla reaccionó y logró su primer triunfo de LaLiga en casa a base de talento y carácter.

Julen Lopetegui volvió a sorprender con su once, dando entrada a Nolito, que no viajó a Eibar, y a De Jong, que se quedó en el banquillo. También Koundé, que tras su mal partido en tierras vascas, suplía al lesionado Carriço. Aunque la novedad más reseñable estaba en la ausencia de Joan Jordán, suplente por primera vez en toda la temporada, siendo Óliver Torres el encargado de ocupar su lugar en el once titular.

En Eibar fue Koundé y esta noche fue Reguilón. En el minuto 4 Reguilón perdía el balón en su banda, cogiendo a toda la defensa descolocada, y Januzaj ponía un balón perfecto para la llegada de Oyarzabal que hacía el 0-1 batiendo a Vaclik en su salida desesperada. Nervión enmudecía porque de nuevo un error grosero en defensa le costaba al Sevilla un gol. Le tocaba remar al conjunto de Lopetegui, que acusó el golpe mientras la Real Sociedad se sentía cómoda sobre el campo. Los nervionenses empezaron la reacción por subir la presión en campo rival y, poco a poco, comenzó a surtir efecto.

Así, en el 18' Banega ponía un balón medido dentro del área para llegada de Nolito por la izquierda que, a bote pronto, golpeaba con el interior de su pierna derecha para superar la estirada de Moyá y hacer el tanto del empate. El grito se abrió paso en la grada de Nervión y el espoleó al Sevilla, que comenzó a tomar el control del partido.

Ocampos obligaba la estirada de Moyá para evitar el segundo gol local tras peinar una falta botada por Banega. Unos minutos más tardes, mismos protagonistas. Ocampos se marcaba una gran jugada invididual por su banda para fusilar a Moyá al primer palo pero el meta realista respondía con otra buena manopla enviando a córner el balón.

El Sevilla era el protagonista mientras que la Real pasaba a ser el actor secundario, aunque no por ello dejó de sembrar peligro en el área de Vaclik a través de contragolpes en los pies de Januzaj y Odegaard y los desmarques de Oyarzabal y William José. Pero los blanquirrojos querían más, la volvió a tener Nolito pero su potente disparo se marchó cerca de la escuadra, y mucho más cerca de la escuadra se fue el remate a media tijera de Koundé a la salida de un córner. Incluso en el tiempo añadido el Sevilla tuvo hasta dos ocasiones para adelantarse, en las botas de Nolito y Banega, pero ambos disparos no fueron entre los tres palos.

Como si no hubiera habido tiempo para el descanso, el Sevilla salió en la segunda parte como acabó la primera, atacando con velocidad y verticalidad la portería rival. Así, tras apenas minuto y medio de la reanudación, Banega sacaba una falta en corto para Jesús Navas, y el palaciego se la daba en el pico del área para Ocampos, que le hacía el lío a Zurutuza para plantarse escorado ante Moyá y fusilarlo sin piedad para poner por delante al Sevilla.

El conjunto nervionense mandaba en el marcador por primera vez durante el partido pero ni mucho menos la Real había dicho su última palabra. Alguacil daba entrada a Portu y a Isak y el Sevilla hacía lo propio con Jordán, en lugar de Óliver. Con los cambios el conjunto visitante dio un paso adelante en busca del empate. Así llego el aviso de Isak que dejó sin respiración a la grada pero que Vaclik sacó con el pie, aunque el colegiado acabaría señalando fuera de juego cuando el balón se marchaba a córner.

El Sevilla debía en la relajación como hiciera en Eibar y Lopetegui metía a Pozo por Ocampos, que antes de marcharse tuvo otra ocasión que mandó fuera. Y mucho mejor fue la de Joan Jordán, que se sacaba un disparo seco y potente desde fuera del área que repelió el poste ante la mirada de Moyá. Los blanquirrojos insistían y persistían en busca del tercer tanto que les diera más tranquilidad en el tramo final, y es que William José hacía temblar de nuevo a la grada cuando remataba y su balón se iba muy cerca del poste de Vaclik.

Pero en una rápida salida al contragolpe del Sevilla llegaba el tercero de los de Lopetegui. Pozo pisaba área y encaraba a Monreal para dejarlo atrás por talento y velocidad, el canterano ponía el balón raso al corazón del área y allí esperaba Franco Vázquez para empujar el fondo de las redes tras rechazarlo Moyá. Y tuvo el Sevilla hasta dos ocasiones más para sentenciar el encuentro, pero no lo hizo, y llegó la Real, y puso el 3-2 tras una buena definición de Portu dentro del área.

Tocaba sufrir a falta de cinco minutos para el final, pero ya no se jugó a nada más, el Sevilla presionaba en campo rival para recuperar y tener la pelota, y ahí murió el encuentro. Al final, sufrida pero merecida victoria del Sevilla que recupera la sonrisa y suma tres puntos balsámicos para afrontar ahora los duelos ante el Apoel en Europa League y cerrar la semana en el Camp Nou antes de llegar a un nuevo parón.



- Ficha técnica:

Sevilla F.C.: Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Óliver (Jordán 62'), Banega (Franco Vázquez 79'); Nolito, Ocampos (Pozo 71'), De Jong.

Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Elustondo, Llorente (Merino 46'), Monreal; Zubeldia, Zurutuza (Isak 62'), Odegaard; Januzaj (Portu 55'), Oyarzabal, William José.

Goles: 0-1 (4') Oyarzabal; 1-1 (18') Nolito; 2-1 (47') Ocampos; 3-1 (80') Franco Vázquez; 3-2 (87') Portu.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (castellano-manchego). Mostró cartulina amarilla para Fernando; a Odegaard por parte de la Real Sociedad.

Incidencias: Ramón Sánchez-Pizjuán. 37.414 espectadores.