Sevilla FC-R. Sociedad: Examen Real de credibilidad

Es demasiado pronto para lanzar sentencias o elevar a definitivo cualquier consideración sobre el nuevo proyecto del Sevilla, pero el particular 'timing' de la credibilidad que deriva de la singular idiosincrasia sevillana exige un impulso inmediato para que la confianza en el trabajo de Monchi y Lopetegui no se diluya en el Sánchez-Pizjuán. Las dos derrotas seguidas, sobre todo la sufrida en Eibar en una espantosa segunda parte, han menoscabado un ápice el crédito de un equipo que ilusionó al principio, si bien el calendario ofrece una oportunidad casi inmediata para enmendarse y exhibir que tan sólo se ha tratado de un accidente puntual.

El rival, desde luego, no es el más propicio por su dificultad pero sí ideal para realizar una demostración de fuerza, porque la Real Sociedad llega lanzada y con la etiqueta de rival directo de los blanquirrojos por Europa. Los donostiarras ocupan puesto de podio y se han revelado como un conjunto con las ideas claras y con sumo talento, con Odegaard como director de orquesta y pólvora y velocidad en ataque con Oyarzabal, Portu y William José.

Con tres puntos más y una sola derrota, el cuadro txuri-urdin se presenta como un termómetro para medir las aspiraciones reales de un Sevilla que en casa todavía no conoce el triunfo tras empatar con Celta y caer con el Real Madrid. Todo lo que no sea retener los tres puntos abriría una herida preocupante a tenor de que después visita al Barcelona antes del parón, lo que aumenta más si cabe la perentoriedad de imponerse esta noche frente a una afición ávida de ilusionarse pero que precisa una prueba de fiabilidad en lo que antaño se caracterizaba por ser un fortín.

Para ello, Lopetegui ha insistido estos días en el trabajo psicológico después de lo ocurrido en Eibar para que no se repitan los errores groseros y recuperar mentalmente al equipo, y más concretamente a los futbolistas que salieron señalados. Y es que, probablemente, necesitará a uno de ellos, ya que Carriço difícilmente llegará al choque, pues no ha entrenado con el resto del grupo y su puesto lo ocuparía Koundé, que dispondrá de una oportunidad para redimirse, a menos que el técnico no lo vea con confianza y utilizara a Sergi Gómez.

Reguilón volverá a la izquierda tras su ausencia por molestias el jueves y, a priori, repetirá una vez más el centro del campo con Fernando, Jordán y Banega. Las dudas se encuentran arriba, donde, al margen de Ocampos, fijo, no está claro quién ocupará la izquierda y la punta de lanza. Para lo primero pugnan Mudo y Óliver si opta por más control y Nolito si pretende verticalidad. Para ejercer de referencia podría volver De Jong, repetir Munir -a priori poco probable- o estrenarse Chicharito como titular en LaLiga. Abanico abierto para aprobar un test tan tempranero como trascendente.



- Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Ocampos, Joan Jordán, Fernando, Éver Banega, Franco Vázquez y De Jong.

Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Llorente, Aritz, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Oyarzabal, Portu y Willian José.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21:00 (M+LaLiga)

¿Sabías qué?

El Sevilla FC fue el primer equipo español de la historia en vencer en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid. En ese partido de enero de 2018, de Copa del Rey, la portería la defendió el hoy jugador de la Real Miguel Ángel Moyá, que se metió un gol en propia puerta en un choque con triunfo sevillista por 1-2.

El Hándicap

El único integrante de la actual plantilla del Sevilla FC que ha metido un gol a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán es el propio Banega (en 2018 y de penalti). Navas marcó a la Real en 2006, pero como visitante.

Puestos: Sevilla (7º. 10 puntos). Real Sociedad (2º. 13 puntos).

La clave: El Sevilla, tras las malas sensaciones que dejó el jueves en la segunda parte de Eibar, debe recuperar la confianza, mientras que la Real tiene que mostrar la misma personalidad que hasta ahora en un escenario exigente.

El dato: El Sevilla llega al partido tras encajar dos derrotas seguidas y sin ganar en los dos comparecencias que ha tenido hasta ahora en el Sánchez Pizjuán.

La frase: Lopetegui (entrenador del Sevilla) dice que "es importante recuperarse" ante la visita de un rival que "está jugando muy bien al fútbol".

El entorno: Los sevillistas acudirán en masa al estadio, aunque en esta ocasión con el malestar que dejó el que su equipo se dejara remontar (3-2) el jueves en Eibar un 0-2 con el que acabó la primera parte.