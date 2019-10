Biri Biri: "La gente me quiere y yo quiero a Sevilla"

??? "La gente ME QUIERE y YO QUIERO a SEVILLA". El mítico BIRI BIRI, con @FranCamposv90 en los aledaños del Sánchez Pizjuán. #ChiringuitoSevilla pic.twitter.com/kBN7yMYa30

Biri Biri vivió ayer la victoria del Sevilla como un aficionado más en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El mítico delantero nervionense llegaba a la capital hispalense el pasado sábado desde Gambia natal y no se quiso perder el duelo ante la Real Sociedad.

Como era de esperar, los aficionados nervionenses le mostraron todo su cariño y no cesaron de pedirle fotos en los aledaños del estado antes y después del encuentro. Precisamente tras la finalización del partido y con el dulce sabor del triunfo, el Chiringuito estuvo con Biri Biri, siempre rodeado de aficionados.

"Estoy más contento que nadie porque perdimos dos partidos atrás y hoy estoy en Sevilla y ganamos", dijo el exdelantero de Banjul.

A sus 71 años, Biri Biri quiso agradecer las muestras de cariño de la afición cada vez que viene a Sevilla: "Estoy muy contento, yo también me quiero quedar aquí porque la gente de Sevilla me quiere maravillosamente. La gente me quiere y yo quiero a Sevilla".

Además, el exsevillista recordó una anécdota que vivió con la peña que hoy lleva su nombre, los Biris Norte. "Siempre me acuerdo cuando mi peña me llevo a mi casa a hombros, vivía en Gran Plaza, siempre lo recuerdo. Es un día que nunca olvidaré", reconoció Biri Biri.