Amadou: "Sin la lesión habría sido todo diferente"

Ibrahim Amadou ha encontrado su sitio en el centro de la defensa del Norwich. Allí ha vuelto a sentirse útil el jugador cedido por el Sevilla después de una temporada muy negativa en lo profesional por su falta de minutos, aunque provechosa en el terreno personal. Desde Inglaterra, el futbolista francés atiende a ESTADIO Deportivo para contar cómo le está yendo en su aventura en la Premier League, donde hace poco derrotaron nada más y nada menos que al Manchester City de Guardiola: "El partido contra el City fue increíble. Para un equipo como el Norwich, ganar contra el campeón es algo histórico", subraya Amadou, encantado con lo que se ha encontrado en las islas británicas. "La Premier League es muy competitiva, muy diferente de la liga española. Pero me gusta mucho también".

En Inglaterra no hay dudas sobre su posición, ya que desde el primer día actúa como central y no de pivote: "Aquí juego de central desde mi llegada. Prefiero jugar de mediocentro, pero si tengo que jugar de central para ayudar al equipo, lo haré como lo hice con el Sevilla". A su todavía club lo sigue con detalle: "Sí, claro. Empezaron muy bien hasta los dos últimos partidos. Es un gran equipo y van a luchar para jugar la Champions como cada año".

Al ex del Lille le habría gustado triunfar como blanquirrojo, pero supo desde el principio que Lopetegui lo quería fuera. "Yo sabía que el entrenador no contaba conmigo y que yo tenía que encontrar una salida. Pero soy un jugador profesional y yo daba el máximo en los entrenamientos. Las cosas fueran claras desde que el míster llegó, pero seguí trabajando, siempre dando el cien por cien", dice un Amadou que no esperaba que el técnico lo dejara al margen: "No pude viajar a Estados Unidos a causa de un problema con mi pasaporte, pero yo pensaba ir a Alemania con el grupo. Aunque estábamos sólo cuatro o cinco jugadores profesionales en el entrenamiento, me entrené normalmente. Son cosas que pueden ocurrir en el fútbol", asume. Amadou incluso opina que podría haber tenido sitio en la plantilla de esta temporada: "Pienso que yo podía ser parte del Sevilla, pero el entrenador y dirección deportiva decidieron cambiar muchas cosas y tenemos que respetar eso".

De Nervión guarda un buen recuerdo, pese a su condición de suplente habitual. Acabó jugando 32 partidos entre todas las competiciones y disfrutó de la afición sevillista: "Fue una buena experiencia. Cuando se cambia de club, siempre se aprenden cosas nuevas, ya se juegue o no".

Si con el Norwich ha sido capaz de ganarle al Manchester City, con el Sevilla venció también al campeón de LaLiga española. "La victoria contra el Barça en casa, ganamos 2-0, es mi mejor recuerdo", recuerda el pivote, que jugó ese partido de Copa del Rey como titular y disputó los 90 minutos.

"Me gusta mucho el himno, es muy bonito y da mucha fuerza al equipo cuando entramos en el campo", subraya un Amadou que cree que la lesión (se produjo una luxación de codo en el partido ante el Standard de Lieja) fue determinante en el devenir del curso: "La lesión no llegó en el mejor momento. Cuando regresé, el equipo funcionaba bien. Yo había hecho una buena pretemporada entonces pienso que sin esta lesión, mi temporada hubiera sido muy diferente. Creo que con más minutos yo habría podido ser mejor. Pero sin continuidad es difícil mostrar el verdadero nivel".

En el Norwich espera que las cosas le vayan mejor. "Me gustó el proyecto del club, es un equipo muy joven que juega con mucha calidad. Cuando era niño, yo soñaba en jugar en la Premier League. Me alegro de formar parte de esta liga. En el Norwich mi objetivo es jugar la mayor cantidad de minutos posible y ayudar al equipo a alcanzar su objetivo que es quedarse en Premier League", resume sobre lo que espera de esta nueva etapa. Al final del curso se decidirá si sigue allí (hay una opción de compra) o vuelve al Sevilla. "En ambos casos estaré feliz, pero sólo si el club en el que estoy confía en mí".