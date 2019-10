El gol, por una vía alternativa

El principal problema del Sevilla de Lopetegui se detectó muy pronto, pues la solidez mostrada desde el arranque por el equipo no recibía el acompañamiento del acierto en ataque. No generaba demasiadas ocasiones y las que se creaban no hallaban un rematador arriba.

El técnico ha confiado esta faceta casi plenamente a Luuk de Jong, pues ha copado la titularidad en todos los choques ligueros a excepción de la visita a Ipurua, en la que Munir ejerció de referencia, y, de momento, no ha visto portería, ni tampoco los otros arietes en las oportunidades que les ha ofrecido el de Asteasu en el campeonato de Liga, casos de Chicharito, sólo con 41 minutos, y del hispano-marroquí, con 171.

Tanto él como el azteca sí han anotado en Europa, pero no en las siete jornadas de Primera, por lo que el gol se ha abierto paso en Nervión por otras vías. En los cinco primeros duelos registró una media de un gol por choque y se quedó sin marcar ante el Real Madrid, si bien a partir de ahí la puntería se ha disparado, con otros cinco ante el Eibar y la Real Sociedad.

Este incremento de pólvora no se corresponde con el fin de la sequía de la delantera, sino con la aparición de una alternativa que ya venía gestándose al asumir la segunda línea blanquirroja la responsabilidad realizadora, hasta el punto de que nueve de las diez dianas han llegado desde atrás, eso sí, habitualmente aprovechando el trabajo gris llevado a cabo por De Jong en su continua batalla con los centrales rivales.

Así, hay cuatro futbolistas de la segunda línea que lideran la tabla de goleadores con dos aciertos cada uno, casos de Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Nolito y Joan Jordán. El primero ha anotado en los dos últimos partidos, con el 0-1 contra el Eibar y el 2-1 ante los realistas, mientras que el Mudo hizo el tanto sevillistas contra el Celta y dejó encarrilado el triunfo del pasado domingo. El sanluqueño, por su parte, se estrenó el día que Lopetegui sorprendió con su titularidad en la jornada 1, con el 0-2 definitivo en Cornellá, y el pasado fin de semana igualó el gol de Oyarzabal con un gran remate.

Jordán inauguró la cuenta sevillista contra el Granada y dio el triunfo en Vitoria con un espectacular lanzamiento de falta. Se une a esta lista Óliver, que, aunque normalmente ha jugado en el triple pivote, su gol llegó cuando Lopetegui lo utilizó en el costado zurdo, ampliando la ventaja ante los armeros. El único con otra rúbrica fue el primero de LaLiga y lo marcó Reguilón.