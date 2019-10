Lopetegui, sobre el APOEL, las rotaciones, Dabbur o De Jong

Julen Lopetegui ha vuelto a incidir en que el grupo que le ha tocado al Sevilla en la Europa League no es sencillo y ha querido poner en alerta a los suyos ante la visita del APOEL. Para ello, ha puesto dos ejemplos en los que el equipo chipriota ha dado un nivel alto: "Sabéis que no es tan fácil el grupo como dicen. El APOEL ha estado a punto de eliminar al Ajax y hace unos años ya apeó al Athletic. Por mucho que nos insistáis desde fuera tendremos que trabajar mucho para ganar los tres puntos".

El técnico no ha querido valorar en qué posición estaría en LaLiga, pero sí ha incidido en que será difícil: "No sé si sería un equipo de zona media o alta aquí en España. Lo que sé es que es un rival difícil".

Al técnico no se le podrá negar que ha hecho un estudio minucioso del rival. "El APOEL ha jugado con varios sistemas y no tenemos que centrarnos en ello. Vienen de ganar la Supercopa de su país reservando bastantes titulares y somos conscientes de que va a ser un partido duro que tenemos que ganar haciendo un gran partido, desde el respeto y la ambición", ha comentado.

Se esperan cambios en el once, aunque Lopetegui tiene su propio calificativo para esas variaciones: "¿Rotaciones? Yo no lo llamo así, lo llamo gestión de pantilla, Intentaremos sacar el mejor once para este partido".

El objetivo en la Europa League será levantar el título. "Sabemos de la importancia de esta competición para el club y queremos ser protagonistas en ella, sin ninguna duda".

Una pregunta recurrente en sus comparecencias es acerca de De Jong. "No hago una valoraciónm concreta de De Jong. Siempre digo que los goles los metan los que llevan la camiseta del Sevilla. Sabemos que los goles van a llegar antes o después para cualquier delantero. Lo vemos con otra perspectiva".

Uno de los cambios que podría haber en el once es la entrada de Chicharito: "Chicharito ha jugado bastante para haber llegado al final y seguirá teniendo sus opciones. ¿Si será titular este jueves? Podría... o no". Menos opciones tendrá Dabbur, que ha jugado tres minutos hasta la fecha. "Dabbur se entrena bien, es un jugador más y está a nuestras disposición. Seguro que le llegará su momento, pero tenemos a todos disponibles y tenemos que elegir", ha subrayado el preparador vasco.

Tampoco parece que vaya a jugar Carriço: "Carriço es complicado que esté para mañana. Vamos a ver cómo evoluciona de su lesión".

Pese a la buena marcha del equipo, Lopetegui ya ha tenido que soportar alguna crítica, algo que asume con naturalidad. "La autocrítica está siempre presente, cuando se gana o cuando se pierde. Siempre queremos mejorar. Hay cosas positivas y otras que tenemos que mejorar. Aún podemos ser mejor equipo, está claro".