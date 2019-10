Óliver Torres: "La clave es no dudar de ti ni del equipo"

Óliver Torres, centrocampista del Sevilla, analizó la actualidad del equipo y sus primeros meses en Nervión. El extremeño se siente cada día más cómodo jugando en el esquema de Lopetegui, como demostró en el choque ante la Real Sociedad. "Era un partido importante para nosotros, veníamos del partido del Eibar y había que dejar buenas sensaciones, todo se nos puso en contra con ese gol pero al final creo que se vio la madurez y la personalidad del equipo que pese a todo se repuso y llevó la iniciativa en todo momento", admitió el sevillista en los medios oficiales del club.

Para Óliver, la clave de la remontada ante la Real Sociedad fue la confianza: "La clave es no dudar de ti, no dudar del equipo, de tu forma de ver el partido y de plantearse y esa fue la base, siempre mantuvimos el foco en lo que teníamos que hacer cada uno y fue un buen partido".

Valorando sus primeros meses en el club y la ciudad hispalense, el centrocampista comentó: "Cuando llegué de Oporto tenía un poco de miedo por ver qué me iba a encontrar, ver si iba a tener afinidad con ellos y me he encontrado un gran grupo, unos grandes capitanes, gente nueva que llega aportando ambición, se han puesto todos los alicientes para hacer un gran año".

En cuanto a la figura de Julen Lopetegui, así analizaba su pupilo la forma de ser del vasco: "Es pasional, lo vive y siente mucho. Trabaja al máximo, entrando el primero y yéndose de los últimos. Nos da todas las armas para poder cuajar buenos partidos. Tiene una ilusión y una ambición por que este proyecto salga bien que se le nota en cada paso que da en el trabajo y nosotros estamos para sumarnos a eso, para que él nos indique lo que tenemos que hacer y que, bajo su mandato, hacer las cosas que nos pida".

El apoyo de la afición: "Cuando estás dentro del campo, cuando saltas al césped y ves que la afición está contigo, eso te da un empujón para marcar el primer gol, el otro día nos contagiaron, la conexión equipo-grada es fundamental para que todo fluya y vaya bien".

Su estrecha relación con Pozo: "Pozo desde el principio se le que quiere aprender, que tiene ambición y siente lo que es el club, algunos le dijreon que lo mejor sería salir cedido pero él tenía claro que quería luchar, aprender y sumar cuando sea necesario y lo ha demostrado".