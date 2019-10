Lopetegui, sobre su plan ante el Barça, Messi, Dabbur, Fati o Reguilón

Tras la victoria ante el APOEL de Nicosia (1-0) y justo antes de visitar el Camp Nou, para medirse este domingo (21:00 h) al FC Barcelona, ha comparecido Julen Lopetegui en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla FC.

- Viene el equipo de una carga importante. ¿Cómo llega al Camp Nou?

- Con ilusión, con ganas, en un escenario tremendamente exigente y ante un gran rival. Es verdad que llevamos muchos partidos, pero tenemos ganas y estamos preparados.

- ¿Qué Barça espera?

- Espero al mejor Barcelona. Vienen de hacer muy buenos partidos, están a un gran nivel y seguro que vamos a ver a un gran equipo. No hay otra forma de ver al Barcelona.

- ¿Cómo se le hace daño?

- Trataremos de dar una gran versión nuestra y de ser capaces de hacerlo todo perfecto. Porque es la única manera y a veces ni así te llega... Pero vamos con ilusión, ganas y ambición. Intentaremos entender cada momento del juego. Es un partido que nos exigirá nuestra mejor versión.

- ¿Hubiese preferido que Messi no llegase?

- No tengo nada que añadir, porque no sería original. Me voy a centrar en mis jugadores y, si está Messi, es mejor, porque Messi hace mejorar cualquier equipo. Lo que está bajo nuestro radio de acción, sin embargo, está en nuestro equipo.

- ¿Cómo valorara la convocatoria de Reguilón con España?

- Es fruto de su trabajo en el Sevilla y nos alegramos por él. Debe centrarse en seguir haciendo lo mismo. Cualquier jugador del Sevilla que sea reconocido es bueno para el club y para nosotros.

- ¿Qué parece la irrupción de Ansu Fati?

- Cuando ha tenido esa continuidad, es que ha ofrecido un gran nivel y no es fácil con esa edad, lo que lógicamente llama la atención.

- El debate del '9'.

- Mañana veremos la alineación. Buscaremos el mejor once y elegiremos a los futbolistas que entendemos que más nos pueden ayudar en este partido.

- ¿Le supone una motivación extra volver al Camp Npu?

- Mi única motivación es hacerlo lo mejor posible con mi equipo.

- ¿Le dice algo la ovación que recibió Dabbur el jueves?

- Todas las ovaciones son agradables y todos los jugadores tienen posibilidades de jugar, en cualquier momento.

- ¿Tiene un plan especial para mañana?

- Hay veces que puedes dominar y otras que no. Por eso digo que lo importante es saber entender cada momento del juego.

- La mala racha en el Camp Nou del Sevilla dura ya demasiado...

- No soy de mirar la hemeroteca, ni para bien ni para mal. Cada partido hay que jugarlo.