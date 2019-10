Barça 4-0: Sevilla: Juega como nunca, pierde como siempre

Otra vez, sí, otra vez. Juegue bien o juegue mal. Da igual la forma. El fondo siempre es el mismo. El Sevilla salió una vez más goleado del Camp Nou. Esta vez, porque tiene un grave problema en su delantera. Poco se le puede reprochar al planteamiento de Lopetegui, pero sí a su insistencia en De Jong, que queda muy señalado.

Con otro delantero, quizás, otro gallo habría cantado. Es una afirmación atrevida si se tiene en cuenta que a los 35 minutos, el Sevilla ya caía por 3-0. Pero es que hasta que Luis Suárez abrió la lata sólo ocho minutos antes, el mejor equipo sobre el césped del coliseo azulgrana vestía de blanquirrojo.

Pero Luuk de Jong, definitivamente, está negado. Por si había alguna duda, el equipo tiene ahí un serio problema. Porque todo lo demás lo hace muy bien.

Salió serio el Sevilla a un estadio 'maldito', donde acumulaba nueve derrotas consecutivas. Puso todo los medios para evitar la décima. Bien plantado, los de Lopetegui adelantaban su zaga y juntaban líneas para ahogar a un Barça sin ideas, y a partir de ahí presionar muy arriba y encontrar un filón en el costado derecho, a la espalda de Piqué y Semedo.

Por ahí, Lucas Ocampos, siempre bien asociado con Jesús Navas, colgó el primer balón al área a los tres minutos, pero Ter Stegen le quitó el balón de la cabeza a De Jong, que las tuvo de todos los colores.

Primero, en el 11', finalizaba con un disparo al primer palo un nuevo pase del argentino tras una larga jugada combinativa de todo el equipo a lo largo y ancho del campo. Pero Ter Stegen desvió con el pie. Tampoco acertó en el 18' tras un saque de esquina, con un disparo forzado de zurda en el segundo palo que se marchó fuera. Y volvió a errar en el 26', con un cabezazo picado tras el enésimo centro de Ocampos.

La gran puesta en escena, con la mejor de la temporada, era para ilusionarse, para pensar con fundados argumentos que la historia podía cambiar al fin. Porque lejos de pertrecharse en campo, era el Sevilla el que mandaba y vivía en campo rival. Pero perdonar -también tuvo el gol Fernando con un cabezazo tras saque de esquina- suele pagarse muy caro. Y en un escenario así, pues mucho más.

Del Barça no había noticias en ataque. Diego Carlos y Fernando se 'comían' a todo aquel que vestía de azulgrana. Pero en la primera que tuvieron, 1-0. Semedo centro desde la izquierda y Luis Suárez, el único culé en el área y libre de marca en el primer despiste sevillista, marcaba de chilena. Esa es la gran diferencia: Luuk de Jong y Suárez. Ahí se resume todo.

A partir de ahí, llegó la pesadilla de siempre. No se vino abajo el Sevilla y quiso seguir imponiendo su plan. Pero sólo cinco minutos después, segunda llegada barcelonista y segundo gol. Esta vez Arthur filtró un pase y a Arturo Vidal le bastó con rozar el balón para batir a Vaclik. Navas rompía el fuero de juego.

Se acabó el partido. Pero no la goleada. Una pérdida de Fernando -perfecto hasta entonces- desembocó en la cabalgada de Dembélé y su gol de bella factura, tras recortar a Diego Carlos. Mataba el Barça a la contra. Tres llegadas, tres goles. El castigo era excesivo a todas luces. Pero el fútbol no entiende de merecimientos y sí de goles.

Si había alguna puerta abierta a la esperanza, pasaba por salir igual tras el descanso. Y eso hizo el Sevilla. Otra vez salió valiente y llegó peligro. Y otra vez falló sus ocasiones. La primera, cómo no, de De Jong, que robó un balón a Arthur en le frontal y la mandó al palo. Los marcará en los entrenamientos cuando Lopetegui insiste en ponerlo...

También lo intentó Reguilón con un chut lejano u Ocampos con un disparo al lateral de la red. Todo ello, en otros diez minutos muy buenos a los que el Barça trató de poner freno con largas posesiones, aunque el Sevilla respondía con una galopada de Reguilón y otro disparo, esta vez alto, de Ocampos. Con más acierto, podrían haber soñado los blanquirrojos con la épica. Pero con tal inoperancia ante la meta rival, era imposible.

No se cansó de intentarlo el Sevilla, que siempre hallaba una vía de salida a la cada vez mayor posesión del conjunto culé, que tuvo el cuarto en las botas de Messi -atajó Vaclik- y Dembélé -muy alto-. Pero lo que llegó fue el 4-0. No podía faltar Messi a su cita ante su víctima preferida (37 goles ya) y de falta directa, en la que Vaclik pudo hacer mucho más, marcó su primer gol del curso. Las dos expulsiones postreras en el Barça fueron ya una anécdota. La historia continúa.

- Ficha técnica

4 - FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Todibó (Araujo, min. 74), Semedo; Frenkie de Jong, Arturo Vidal (Rakitic, min. 70), Arthur (Busquets, min. 65); Messi, Suárez y Dembelé.

0 - Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Banega, Fernando, Oliver Torres (Jordán, min. 46), Ocampos, Luuk de Jong (Chicharito, min. 64) y Nolito (Munir, min. 46).

Goles: 1-0, min. 27: Luis Suárez. 2-0, min. 32: Arturo Vidal. 3-0, min. 35: Dembélé. 4-0, min. 78: Messi.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Mostró amarilla a Reguilón (min. 22), Carriço (min. 34), Semedo (min. 39), Dembélé (min. 53), Luis Suárez (min. 64), Piqué (min. 85), Busquets (min. 86) y a Banega (min. 90+1). También amonestó a Julen Lopetegui (min. 41). Expulsó a Dembélé en el 86 por doble amonestación y a Araujo (min. 86) con roja directa.

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 81.331 espectadores.