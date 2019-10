Carriço: "Hicimos situaciones de peligro pero no tuvimos efectividad"

Carriço: "Hicimos situaciones de peligro pero no tuvimos efectividad"

Daniel Carriço, que volvía al equipo tras ser baja en el partido ante la Real, ha destacado también la importancia de no aprovechar tus ocasiones en un estadio tan exigente como el Camp Nou: "Analizando el partido en los primeros 20 minutos hemos sido mejores, hemos tenido muchas ocasiones, hay que ser efectivos porque ellos con poco te hacen daño. Quizás deberíamos haber sido mas contundentes, haber respondido mejor al primer gol porque no te pueden meter tres goles en 10 minutos. En el segundo tiempo cambiamos el sistema, jugamos bien, robamos adelante e hicimos situaciones de peligro pero no tuvimos efectividad y ellos sí".

El Sevilla llegó, pero no marcó: "Hemos hecho muchísimo más, quizás más que ellos. No merecimos ese 3-0 pero hay que estar centrados y nos meten tres goles en 10 minutos".

La efectividad del Barça siempre te castiga: "Con muy poco te hacen daño y el partido queda sentenciado por esos 10 minutos que no hemos sabido manejar. Sabemos que ganar aquí casi nadie lo hace, en el último partido el Inter hizo un partido completo y no ganó. Ellos son efectivos y con muy pocas te las meten todas".