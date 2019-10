De Jong: "Llegarán mis goles y mis asistencias; estoy con confianza"

Luuk de Jong centra el debate el principal debate en el Sevilla FC, pues hay quienes entienden que el delantero está para marcar goles, mientras que hay otros, incluido Julen Lopetegui, que valoran del holandés otros aspectos, como su continuo trabajo de desgaste en la presión, su capacidad para bajar balones o para arrastrar centrales en favor de los extremos, algo que sirvió a Nolito, por ejemplo, para quedarse sin marcar y empatar frente a la Real Sociedad.

El holandés, en cualquier caso, no se obsesiona con marcar, según ha reflejado en una entrevista concedida a Goal: "Creo que -el gol- llegará. Comenzaré a hacer mis goles y mis asistencias, y me motiva trabajar duro en cada partido".

Lopetegui podría optart en punta por la velocidad de Munir o Chicharito en el Camp Noum aunque De Jong mantiene la esperanza de tener minutos en "un gran partido". "Jugué en el Camp Nou la temporada pasada en la Liga de Campeones y siempre es difícil y duro. La temporada pasada jugamos realmente bien, pero luego tienen mucha calidad individual para ganar estos partidos y eso siempre es peligroso, así que tenemos que estar realmente preparados para este partido, concentrados y jugar con confianza y personalidad", explica.

Respecto a la larga sequía del Sevilla en territorio azulgrana, ha reconocido que "ha pasado mucho tiempo sin ganar en el Camp Nou". "Creo -añade- que siempre es posible en el fútbol. Tenemos que estar preparados como equipo y estar concentrados y listos para todo lo que vendrá. Y luego si tenemos confianza y jugamos bien, creo que podemos vencer a muchos equipos e incluso al Barcelona".

La competencia en la delantera

"El Sevilla es un gran equipo con mucha competencia en el vestuario entre los jugadores, tenemos otros delanteros que pueden jugar, pero en los últimos partidos de LaLiga jugué como titular y hay otro tipo de delanteros, así que tal vez el entrenador necesite a un jugador diferente en un partido diferente. Nunca se sabe, pero hay que hacerlo todo juntos como equipo y yo solo trato de trabajar duro todos los días y espero jugar la mayor cantidad posible de partidos. Siento mucha confianza y trato de devolverla trabajando duro para el equipo y dándolo todo en cada partido".

De Pichichi en Holanda, a...

"Quiero marcar lo antes posible goles para el Sevilla. Pero también el año pasado con el PSV ganamos los primeros 13 partidos y no marqué en los cuatro primeros.Creo que todos conocen mis cualidades para el equipo. Hago mi trabajo y mi juego como referencia ayudando al equipo y sí, en este punto no tuve esta suerte en la definición, pero creo que llegará, comenzaré a hacer mis goles y mis asistencias y me motiva trabajar duro en cada partido".

La Europa League

"Para el Sevilla es especial. Es el equipo con más títulos, cinco, es una competición en la que queremos intentar llegar lo más lejos posible y, con suerte, ganarla".