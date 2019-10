Nolito: "Esto es un juego en el que hay que meter la pelota"

Nolito, titular en el día de hoy, también ha manifestado al igual que sus compañeros la frustración que siente por un resultado que, según el gaditano, no ha sido del todo justo: "Al final en mi opinión el primer tiempo que hemos jugado ha sido bueno y a pesar del cuatro cero no hemos hecho un mal partido. La clave está en meter la pelota. Ellos han sido más efectivos y bueno, te vas destrozado. Hemos competido bien y el Barça la primera que ha tenido la ha metido y vas a contracorriente. Te vas destrozado por los cuatro goles pero quizás no ha sido merecido".

Al Sevilla le condenó su falta de efectividad: "Sinceramente está bien hablar pero creo que el equipo ha tenido personalidad en el primer tiempo, pero esto es un juego en el que hay que meter la pelotita y ellos las han metido. Hemos tenido las nuestras y no las hemos metido y ellos nos han vacunado".

Diez minutos le bastaron al Barça para cerrar el partido: "Sinceramente te sientes jodido, porque te meten tres goles en un partido que hemos jugador bien, el fútbol es así, te sietes frustrado porque ves que tienes tantas ocasiones y no metes y ellos en 10' te meten tres".

En la segunda parte el Sevilla mantuvo el ritmo: "Hemos salido con personalidad pero bueno, al final íbamos 3-0 y es difícil remontar aquí en Barcelona".