El reencuentro de Fati con el Sevilla

Es una de las grandes sensaciones de LaLiga 2019/2020, hasta el punto de que, en cuanto se compruebe que su documentación y la de sus progenitores están en regla, será seleccionado por España, posiblemente por Luis de la Fuente para la sub 21, aunque Robert Moreno ha confesado que está en los planes de la absoluta... con apenas 16 años -cumple 17 a finales de este mes-.

Ansu Fati entró anoche en la lista de convocados de Ernesto Valverde para el Barcelona-Sevilla de esta noche, una vez olvidada una lesión muscular que le hizo perderse un par de encuentros, premiando el míster cacereño al ya hispano-guineano, que aportó mucho durante la convalecencia de Messi, con dos goles y una asistencia en 231 minutos.

De jugar, el de Bisáu se reencontraría con un club, el nervionense, al que perteneció durante una temporada en edad alevín, después de que Ernesto Chao lo convenciera para emigrar desde la Escuela de Peloteros, aunque el Barça tardó poco en arrebatárselo a los blanquirrojos en 2011, para cabreo de Monchi y Del Nido. El padre del atacante, Bori Fati, daba su versión sobre este episodio recientemente en la Cadena Cope, tras el estreno con los grandes de Ansu, concretamente ante el Betis, diametralmente opuesta a la que defienden desde la capital hispalense.

"Estábamos en el Sevilla, y el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero elegimos al Barcelona porque vinieron a mi casa de Herrera con el contrato y me convencieron. El Sevilla, cuando se enteró, se enfadó; Monchi me dijo que cuánto me ofrecían, que quería que se quedase en el Sevilla", explicaba el progenitor de Ansu, que añadía que, a modo de castigo, los nervionenses le dejaron un tiempo en la grada.