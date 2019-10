Koeman defiende a De Jong: "Ha sido el primer partido en el que le han puesto de gol"

Siete partidos sin marcar son muchos, si se reduce todo a ese contexto y se obvia que se está sentenciando a un delantero sólo por el número de goles que lleva en ese período, pero quienes han seguido a Luuk de Jong (29) y, sobre todo, quienes tienen o han tenido a sus órdenes saben que aporta mucho al equipo, más allá de una capacidad anotadora que ha demostrado sobradamente en la Eredivisie.

Mientras en Sevilla aficionados y periodistas piden que el '19' no juegue más como titular, en Holanda se preguntan por qué Ronald Koeman ha confiado en él antes que en Wout Weghorst (27) para los encuentros de la 'Oranje' contra Irlanda del Norte y Bielorrusia, cuando el delantero del Wolfsburgo suma cinco goles y tres asistencias en 10 encuentros.

Y Koeman ha dicho, simplemente, que el sevillista, pese a su sequía, es mejor jugador. "Sí, Weghorst está haciendo goles. Y, por supuesto, como seleccionador nacional que soy, estoy pendiente de la evolución de los jugadores en sus clubes, pero eso no significa que tenga que ir trayéndolos muy a corto plazo. Siempre existe la posibilidad de que cambies, pero me parece conveniente ir haciéndolo a menudo. Y, realmente, este domingo pensé que era el primer partido en el que De Jong gozaba de oportunidades para marcar".

"Está claro que el entrenador (Lopetegui) tiene fe en él. De lo contrario, no mantendrías a tu delantero durante los siete primeros partidos del liga. Ahora bien, creo que (ante el Barça) debería haber hecho alguno. Estaba infeliz y tuvo mala suerte", agregó.

Koeman, además aporta otra clave para entender por qué De Jong juega en el Sevilla y con él: "Si realmente tienes que ir a buscar algo, creo que Luuk es mejor que Weghorst, pues éste no puede centrarse sólo en los goles; también debe mejorar en el juego durante los partidos. Él puede hacerlo mejor. No hay duda, no obstante, de que se trata de un jugador importante para su equipo y que tiene un alto rendimiento. Por supuesto, se le está viendo".

Las estadísticas, de hecho, reflejan que De Jong destaca en varias estadísticas, tales como juego aéreo, capacidad para bajar y retener el balón, contribución defensiva, prolongaciones... Pero le falta lo más importante, claro. Ahora bien, ¿y, si como defiende Koeman, es que los compañeros apenas le han puesto de gol, al margen de en el Camp Nou?