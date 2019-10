Monchi: "El motor del Sevilla es la ambición"

Además de analizar la situación y los registros de la delantera del Sevilla, Monchi también ha hablado de otros nombres propios de la plantilla y de cómo sentó en la afición sevillista la contratación de Lopetegui. El director general deportivo desveló también sus sensaciones tras el partido de ayer ante el Barcelona. "Ya he dicho lo que creo de De Jong, de Lopetegui y de la plantilla, luego respeto la opinión de cada uno. Y esto sabemos cómo funciona, yo tengo que ayudar a los jugadores y dar ánimos al entrenador. Habré ido muchos años al Camp Nou, pero la sensación que yo tenía ayer en los primeros 25 no lo había sentido en el Camp Nou, porque veía que lo que quería Lopetegui se estaba plasmando. Me preocuparía más que el míster estuviera dando bandazos. Sabía a lo que iba al Camp Nou. Jugadores del Barça me dijeron que si en el descanso se hubieran ido 0-3 en lugar de 3-0 no hubiera pasado nada. No podemos intentar cambiar el mundo, lo que tenemos es que buscar soluciones", ha admitido en los micrófonos de 'Libre y Directo' de Radio Sevilla.

En cuanto a la planificación, Monchi ha explicado que le quedaron algunas cosas por hacer, pero que aun así, no hay más responsable que él mismo: "En ese pensamiento ambicioso que tenía, estaba en mi cabeza algo distinto en algunos matices. Las salidas no se han dado tan bien como pensaba, además de la parcela deportiva está la económica. Hay un costo por jugadores cedidos, es algo que asumo, porque no he vendido como yo tenía pensado. He trabajado con total libertad, no tengo ninguna excusa. Si tuviera que confiar de nuevo en Julen, volvería a confiar, me ha demostrado ser más de lo que yo pensaba".

Sobre el escaso protagonismo que están teniendo fichajes suyos como Koundé y Rony Lopes, dos de los más caros del pasado verano, el de San Fernando ha contestado: "Si tengo que estar molesto con alguien porque no juegue Rony Lopes o Koundé, sería conmigo mismo. El entrenador pone a los que creen que están mejor. Koundé tiene 20 años y Rony 23. Hay que tener perspectiva, pero si el final no funcionan el culpable soy yo, no hay más. Si en algo he madurado en dos años en Italia es en no buscar excusas. Ni para lo bueno ni para lo malo, elevemos nada a definitivo. Ayer hablaba con el míster de una manera constructiva tras el partido, él asumiendo su responsabilidad y yo la mía, sin escurrir el bulto".

El director general deportivo del Sevilla también ha recordado el revuelo que levantó en la afición sevillista la contratación de Lopetegui tras su traumática destitución de la selección y posterior fichaje por el Real Madrid: "El único camino para cambiar esa opinión, hay una gran mayoría de aficionados creo que no están de acuerdo desde el momento en que se decidió que viniera Lopeteugi, son los resultados. La empatía se consigue levantando plata y consiguiendo objetivos. El Sevilla no es un club que pueda vender al aficionado mediocridad. Desde Italia veía como gente se quejaba estando en cuartos de final de Champions y la final de Copa. Conseguir plata y ser cuartos es muy difícil, pero es más factible si te lo pones como objetivo que si no te lo pones, es la única manera que tenemos a día de hoy, porque se han instalado en el éxito, estamos sextos clasificados y hay una sensación de negatividad grande, esa es la grandeza de este club y que los trabajadores del club debemos exigir, y si no, ahí hay una parada y te bajas".

La bajada de nivel de Vaclik: "Tomas me parece un magnífico portero, igual que los delanteros, los porteros tienen rachas. A veces todo lo que te llega es gol, a veces sin responsabilidad, te entran. Hay confianza en los porteros del Sevilla. Lo único que puedo pensar de Vaclik es que cambie esa racha en la que a veces entras y es difícil salir. Aquí estuvo Diego López seis meses y todo lo que le tiraban entrada, y acabó yéndose al Real Madrid. A veces necesitas una acción para cambiar el sino, una parada para salvar el partido, y por suerte él es el primer autocrítico".

El rendimiento de Diego Carlos, Jordán, Ocampos, Reguilón: "No me sorprenden, si lo traigo es porque creo en ellos. Te puede sorprender más la capacidad de adaptación, que sean capaces de rendir igual o mejor que en sus anteriores equipos, pero repito, no podemos elevar nada a definitivo, ni para lo positivo ni para lo negativo. Ellos tienen que mantener este nivel pero solo llevamos mes y medio. Nadie puede pensar que por un mes y medio podemos catalogar de fracaso o acierto cualquier incorporación. Las notas finales son importantes, los parciales suman, pero la nota importante es la final".

Como director deportivo, Monchi acumula 898 partidos, con un balance de 451 ganados, 183 empates y 264 derrotas. 1464 goles a favor y 1016 en contra: "Más de un 50% de partidos ganados son buenos números, si la derrota es de un 30% no es mala proporción. Hablamos de unos 70 puntos más o menos por año, eso es Champions casi siempre, no son malos números".

El objetivo del Sevilla es levantar un título: "Lo mejor que hay cuando uno se marca un objetivo es es adaptarte. El Celta el año pasado, con Aspas celebrando la salvación llorando o el Athletic que pierde Europa aquí, y a lo mejor no eran sus objetivos el año pasado. Hoy el objetivo es aspirar a lo máximo, el motor del Sevilla es la ambición, tengo que seguir con ese mensaje porque nos ha dado el éxito. Hemos sido muy ambiciosos y a veces ha jugado en nuestra contra, estas mismas declaraciones pueden ir en mi contra, pero no voy a cambiar mi mensaje".

El derbi contra el Betis, en apenas un mes: "La respuesta tipo sería que hay muchos partidos por delante. La respuesta real es que es una fecha importante porque además hay elecciones generales, es una fecha que está ahí y se mira de reojo pero sin más, ni la eludo ni me obsesiono. Nos quedan muchos partidos por delante para saber cómo vamos a llegar a ese partido, no soy capaz de dibujar el escenario que nos encontraremos en ese partido".